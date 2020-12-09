明起食肆晚6禁堂食　業界料生意僅剩2成　恐現結業潮

新一輪禁令生效後，食肆須停晚市及維持2人一枱。

港府昨日(8日)宣布進一步收緊防疫措施，明日(10日)起食肆晚6朝5禁堂食，僅可做外賣；健身中心、美容院等亦要關閉，外界批評政府防疫失策卻要各行業承受後果。稻苗學會會長黃傑龍今早(9日)在電台節目表示，政府早前要求食肆停晚市時，有向業界推出補助，惟疫情發展到第4波時，部分食肆已用盡政府津貼，甚至更借盡政府提供的「百分百擔保特惠貸款」，他擔心過千間食肆會面對財政困難現結業危機，預料明日禁令生效後，業界只剩下約2至3成生意。

黃表示，飲食業界對要在傳統上生意最好的12月暫停晚市感憂慮，對政府決定感到無奈，根據之前經驗，預料禁晚市堂食後，業界生意會下跌7至8成，而業界一直有盡力做好防疫以換取生存空間，期望政府盡快向業界提供補助。

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎表示，預料今輪措施令經營者及員工生計大受打擊，今年累計停業期達4個月，但租金、開支卻未有寬免，早前7至8月的營業旺季亦已因停業而令生意化作烏有，形容業界處境艱難，影響很大。

他又批評政府防疫無招，卻要市民承受後果，並指業界願意做更充足的防疫措施，包括「一對一」教學，減少近距離接觸等，期望政府能容許健身中心有限度重開，令業界能基本應付開支，毋須結業。