葵盛西邨爆疫居民支持「封邨」　斥政府指示模棱兩可

葵盛西邨第8座出現群組爆發，截至昨日(8日)累計18宗確診個案，涉及8個單位，另有數宗初步確診。東網記者今早(9日)到葵盛西邨檢測中心巡視，早上10時許，檢測中心外有10多名市民排隊，有居於第8座的市民坦言不介意「封邨」，只希望盡快堵截病毒源頭、亦有市民批評政府把關不力，尤其早前的「歌舞群組」引爆第4波疫情，促當局嚴肅追究。

居於第6座的李太應公司要求到場檢測，稱頗擔心染疫，故近日都不會光顧邨內食肆和超市。她又指，若封邨會對居民相當不便，即使真的要封，應只封鎖第8座，而她亦支持「禁足令」，但認為違例者罰則2.5萬港元太重，「人工都無咁多啦。」有在葵盛東邨的清潔工人盧女士同樣應公司要求做檢測，她指不太擔心染疫，因平時都有做好防疫措施。被問及禁足令，她亦批評罰則太嚴苛。

第8座居民邱先生手持兩支石油氣步出大廈，他表示，因為第8座成了疫廈，「好多人聽到第8座都好驚」，供應商擔心送上門後要隔離，要求在大廈門口交收，頗為不便。他指不介意大廈被封，但政府指示模棱兩可，居民都感無所適從。

第8座居民楊小姐指出，大廈雖有多人確診，但源頭是歌舞群組，要他們禁足並不合理。她續指，整條邨一直相安無事，是600多人的歌舞群組累事，令大家無法通關、無法好好過冬至、聖誕節，認為當局有必要追究。她又質疑，政府不封關、不堵截源頭，即使日日做檢測亦徒勞無功，認為政府不從根源解決問題，令小事化大。她亦批評邨內依然有人除下口罩抽煙、吐痰、聚賭，但無人規管，認為執法有漏洞。