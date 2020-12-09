國泰航空飲食服務公司再推無薪假計劃　員工斥無人性

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，上月宣布大幅裁減5300名本地員工，旗下國泰航空飲食服務(香港)有限公司再推出無薪假計劃，全體員工可自願參與，於6個月內放取28天假期，並於來年1月1日至6月30日期間，每月扣減基本薪金15.49%。有員工批評國泰「無人性」，計劃下員工被迫減人工。東網正向國泰查詢。

國泰航空飲食服務在「特別假期計劃3政策」文件中指，因嚴峻的業務挑戰，為確保能繼續經營，資方將延長特別假期計劃，適用於該公司及全資附屬的子公司臻美食品有限公司的所有員工，包括長期、合約、日薪及兼職員工。

參與計劃的員工須於本月29日提交同意書。文件亦提供了例子，若員工的每月基本薪金為11,000港元，2021年1月至6月每月扣減後的月薪，將為約9,296港元。惟值得留意的是，文件中，資方並無承諾不裁員，員工即使參與計劃，未來亦有機會被裁走。

有現職員工表示，人工原本已屬全行最低，部分同工的基本薪金不到1萬港元，過去亦已放逾半年無薪假，批評資方早前已獲政府保就業津貼出糧，如今卻又再延長無薪假計劃，員工被迫減薪，批評資方「無人性」，並質疑根本想迫員工辭職。

香港民用航空事業職工總會主席李永富表示，得悉有關公司再推無薪假，據其了解，部分年資較長的員工月薪約為2萬港元，估計他們明年起須減薪約3000港元。

李指出，有關公司早於今年7至12月已推行無薪假計劃，有關員工每月減薪約11%，惟不少工友在疫情下財政壓力大增，不但要繼續供養家庭，亦要購置防疫用品，部分須借貸過活。

他提到，有員工對此感到不滿，稱「再減薪就頂唔住」，尚在考慮會否參與計劃，亦有人表示「寧願打第份工」。

翻查紀錄，國泰航空飲食服務(香港)有限公司在兩期保就業計劃下，均獲批逾4,387萬港元工資津貼，承諾受薪僱員人數均為1590人。而臻美食品有限公司則於兩期計劃中，均獲批逾22萬港元，承諾受薪僱員人數均為15人。