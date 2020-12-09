回應美國制裁副委員長　人大常委會：將實施對等制裁

美國日前宣布就香港問題，制裁14名中國全國人大常委會副委員長，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日發聲明，指摘北京破壞香港民主程序。全國人大常委會發言人周三（9日）發表談話，指中方有關部門將對提出和推動涉港議程、插手香港事務，損害中國主權安全的美方相關人員實施對等制裁。

發言人指出，美方以香港事務為藉口，粗暴干涉中國內政的行徑極其卑劣，是典型的政治霸凌和雙重標準，全國人大常委會予以強烈譴責，表示堅決反對。另強調將一如既往履行法定職責，依法處理香港事務；中國法律的尊嚴不容侵犯，並將就美方相關人員實施對等制裁。

中國外交部發言人趙立堅同日亦在例行記者會上重申，中方將採取堅決有力反制，強調「絕不會吞下損害中國主權、安全及發展利益的苦果」。

全國人大常委會上月11日決議，授權港府可按框架標準取消不達標議員的資格，港府隨即宣布即時取消楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌4人的立法會議員資格，引發其餘15位民主派議員總辭。美國財政部因應4名民主派立法會議員資格一事，周一（7日）宣布制裁14名中國全國人大常委會副委員長。

至周二（8日），中國外交部副部長鄭澤光召見美國駐華使館臨時代辦傅德恩，提出嚴正抗議，並勸美方糾正錯誤、撤銷有關決定，否則，由此造成的嚴重後果只能由美方完全承擔。