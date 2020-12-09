麗晶花園第6座7住戶確診　至少4個單位同一座向

繼葵涌葵盛西邨八座及馬鞍山錦豐苑錦蕙閣成為疫廈後，九龍灣麗晶花園第6座亦恐成為新一幢疫廈！該大廈管業處今日(9日)向居民發通告，指第6座至今已出現7宗確診個案，最新一宗個案為今日確診。東網致電管業處查詢，對方指7宗個案牽涉4個不同樓層的單位，而首宗個案於11月23日確診，是「歌舞群組」患者。

居於九龍灣麗晶花園第6座的吳先生表示，該大廈過去14日出現多宗個案，他一直疑惑為何衞生防護中心從未向居民派樣本樽，「開頭都冇咁擔心，但愈爆愈多，好擔心係喉管播毒！」他指無論是公共設施受污染，抑或是喉管垂直播毒，都令居民十分擔憂，他近日已減少外出。他又批評衞生防護中心後知後覺，同一大廈出現多宗確診，都未有在記者會公開交代。

東網翻查大廈管業處通告所指的確診個案，首宗個案於11月23日確診，之後有至少2宗涉及「歌舞群組」，亦有多宗源頭不明個案，未知是否「歌舞群組」播毒。

有確診的女居民於醫院隔離病房向東網哭訴，指首宗個案（大廈通告寫5687，實應為5689）是「歌舞群組」的人士，正正住在她的單位樓下（D單位），她與女兒之後出現不適，前往檢測，結果雙雙於11月30日確診，其女兒就讀九龍塘東華三院黃笏南中學。她指自己本身有多個長期病患，心血管及腦血管均曾出事，亦有哮喘，「本來已執番條命，估唔到又被人搞到咁！」她又批評衞生防護中心「咩都冇做」，任由病毒在大廈擴散。

觀塘區議員畢東尼以手提電話向居民發短訊指，據他了解，確診者地址同屬D單位，管業處就此已立即為整棟大廈進行消毒，他要求衞生署盡快派專家徹查事件，了解大廈及屋苑的環境(如喉管)是否其中一個因素令多個D單位住戶受感染。東網正向衞生署查詢。