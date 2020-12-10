機場返港人數大增　議員批「指定酒店」推出時間過慢

新冠肺炎仍肆虐香港，12月正值聖誔節，不少海外留學生開始放假回港，機場入境人數由過去數個月每日約數百人、激增至本周連續多日出現過千人，剛過去的星期日(6日)人數更達1,837人。有議員擔心港府在本月22日始實施「指定酒店」的14日強制檢疫反應過慢，難以起預期效果。

據入境處資料顯示，自今年3月起經機場入境的香港居民一直保持在低水平，即使至上月初每日入境人數仍大部分維持在3位數字，11月2日的機場的入境人數更只有503人。但由11月尾開始，經機場返港的香港居民開始增加，由11月29日的1,278人，升至本周日(6日)及周一(7日)的1,837人及1,470人，分別佔整體入境人數近70%及約53%。

議員田北辰表示，他曾與政府接觸，認為下周五(18日)啟動「指定酒店」強制檢疫會是較合適的時間，否則「無乜意思，要返既都返咗嚟」，又稱對港府的防疫政策感到「氣餒」，認為若留學生希望回港度過聖誔，會計算好需要檢疫的14日時間，若在22日回港，則需要在酒店檢疫至1月，相信選擇在該時間段回港的人相對會較少，希望政府可以提早推行計劃。

田又認為，現時計劃提供的約1萬間酒店房並不以應付需求，建議政府增加多5000間房間，酒店房的數量很大程度上影響入境人士回港的進度，又稱「但如果佢(政府)諗住1月先推出，我諗5000間都夠嫁啦」。

政府早前計劃規定所有由中國以外地區抵港人士，須到「指定酒店」接受14日強制檢疫。酒店業主聯會昨日(9日)透露，相關安排將於本月22日起實施，而指定酒店將提供約1萬間房間，價格由數百港元至1000港元一晚不等。