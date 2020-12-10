麗晶花園第6座多宗確診　袁國勇：全幢D單位住戶須送檢

九龍灣麗晶花園第6座出現至少7名確診患者，政府昨(9日)發出公告要求，曾於上月17日至昨日曾身處該座的人士，須接受強制檢測。港大微生物學系講座教授袁國勇、衞生防護中心總監黃加慶今（10日）早到該座視察。有居住在第6座D單位的住戶表示，自己單位亦曾發生滲漏問題，但經已處理，又指不太擔心要進行強制檢測。袁國勇視察後表示，決定將全幢D單位住戶撤離到隔離營。

袁表示，該大廈喉管設計與淘大花園類似，第6座D室單位的廁所、廚房及浴室去水位，均接駁至同一糞渠，亦未知部分有關渠管是否有U型隔氣管，可能存在安全隱患，故決定第6座所有D單位居民，要先遷至隔離營，其餘居民亦須接受強制檢測，至本月20日再做第2次測試。他亦不排除高層住戶因逆流效應而被感染。

他又指，第6座已成「疫區」，而第18座及第4座都有個別病例，已要求居民戴口罩及減少外出，並以手機記錄曾接觸的人士第18座及第4座同一坐向居民亦要接受檢測，觀察同一坐向有否其他個案。由於現時是冬天，病毒活躍性更高，霧化後可存活時間長，人體會有更強的炎症反應，故最近的患者病情都更嚴重。他建議市民入廁所時最好戴上口罩，並開抽氣扇，沖廁時可加洗機精及消毒液，以減低傳染性。

東網記者今（10日）到麗晶花園第6座現場視察，袁國勇先在麗晶花園業委會會議室了解由管業處提供的喉管圖則，及後黃加慶進入第6座進行視察，二人未有穿着保護衣，袁國勇先在大廈第2，3樓進行視察。期間有20多名身穿保護裝備的警務人員進入大廈，部分人穿上鞋套，有人拿着橙色膠帶。

麗晶花園業委會副主席黃小姐指，正在就近羽毛球場設立設施，稍後安排第6座居民在內進行鼻咽拭子檢測。第6座居民如常進出大廈，亦見有人拿着大袋超市食物，似是為儲糧做準備。

居於第6座8樓D室的劉先生表示，早前有鄰居投訴才知道自己單位有滲漏問題，但現時經已處理。他指一向每隔數天便會倒漂白水進U型喉管，現時亦不會開窗，故不太擔心。雖然政府發出公告要求麗晶花園第6座的居民和到訪者須強制檢測，但劉先生現仍未進行檢測，他亦正常外出，指若有需要會在歸家後進行，又指若要求強制留在家中，若政府有配合日常飲食支援，自言「封咗城」都沒所謂。另又指早了解第6座有多個確診個案，斥政府現時才實行強制檢測自然太遲。