將軍澳寶林邨和明苑現「黑水」　爆發食水恐慌

將軍澳寶林邨與和明苑食爆發食水恐慌！有居民發現家中食水出現不少黑色沉澱物，屋苑清洗水缸及通知水務署跟進，但事後居民發現水中仍有類似雜質，惟水務署只堅稱食水安全可飲用，但未交代沉澱物成分為何及從何處出現，屋苑管理處則懷疑沉澱物由街喉沖入屋苑水缸。由於居民未能釋懷惟有「自救」，包括加裝濾水器、用毛巾包水龍頭，甚至有人購置大量蒸餾水。議員狠批水務署做事草率，質疑署方驗水流程「做啲唔做啲」，對於政府敷衍回答食水沒有毒性，議員反問「係咪冇毒就乜嘢都可以拎嚟飲？」並要求交代是否喉管出現問題。

從本月4日起，多名寶林邨居民投訴指食水出現大量黑色沉澱物，不少居民擔心食水安全欠佳。議員容海恩指「黑水」事件導致居民精神緊繃，隨即通知發展局及水務署安排水車及臨時水箱供市民採取食水，以及向政府查詢。她引述水務署及發展局的回覆，水務署指接獲投訴後就寶林邨食水進行33個食水樣本抽檢，雖全部樣本通過毒理測試，但其中14個在寶林邨的樣本顯示食水含有黑色雜質，署方初步估計是鋼管老化所引致，但仍需繼續研究；發展局則指食水水質沒有問題。

針對政府回覆，容指水務署派出水車即代表食水安全確有問題，批評署方未能提供食水檢測報告，同時亦未能完全解決黑水問題。她指市民每日需要用水，食水安全是政府首要工作，其安全衞生應有相當高的標準。她又指黑色沉澱物引起市民恐慌，惟政府敷衍回答食水沒有毒性，反問「係咪冇毒就乜嘢都可以拎嚟飲？」

寶林邨食水出現沉澱物後數日，和明苑亦出現類似情況。初時以為是個別住戶食水出現問題，事實上個案愈爆愈多。新民黨社區主任陳志豪指，早於9月已接獲和明苑居民投訴家中食水浮現黑色雜質，指不少居民感到驚恐，部分住戶加裝濾水器仍未能解決問題。陳指至今接獲數十戶投訴，影響最少數百名居民，居民均認為食水安全沒有受到保障。陳批評水務署敷衍了事、後知後覺，署方指食水安全且可飲用，但又未曾解釋黑色沉澱物為何，不少居民擔心健康，甚至到超市或便利店購買大量蒸餾水供日常使用。

和明苑管業處回覆查詢指，經檢查後屋苑供水系統一切正常，懷疑沉澱物由街喉沖入屋苑水缸。管業處於12月初進行例行檢查時發現，主食水缸突然湧入黑色異物及微粒。管業處其後通知水務署並短暫停泵檢查，水務署則為屋苑進行緊急措施，包括拆檢街喉及為屋苑清洗水缸及公共喉管，完成後情況大為改善。

另有不少居民擔心食水安全問題而向水務署投訴，水務署回覆東網查詢時指出，在11月下旬至12月初接獲和明苑及寶林邨投訴食水黑點個案，已派員與屋苑管理處及用戶聯絡、沖洗水錶及安裝濾網。為進一步釋除市民疑慮，署方亦於12月初提供臨時食水供應，並於政府供水管網及內部供水系統抽取樣本化驗，顯示水質未受影響，食水安全及適合飲用。

雖然情況有所改善，但仍未完全解決，水務署亦未交代為何浮現黑色浮粒。容海恩稱將於下周一與水務署會晤，要求水務署提交驗水報告，以及回應街喉及喉管是否出現老化問題而引致黑水問題，又指從水源到用戶家中的食水流程均需通過檢驗，建議政府就食水安全訂立更高標準。