疫情打殘航空業　港航宣布裁員250人

新冠肺炎疫情持續，重挫航空業。繼國泰航空大規模裁減5,300名本地員工後，再有航空公司選擇裁員節省人手。香港航空今日(11日)宣布，在可預見的將來須減少人手需求，已向250名機組人員發出了裁員通知。

據港航公司管理層今早向員工發出的內部電郵，指受疫情影響，於今早解僱250名機組人員。管理層重申疫情對航空業帶來持續衝擊，為應對旅遊限制和市場需求減少，在過去一年對業務進行重大調整，持續調整大大影響公司收入，亦在可預見的將來對機組人員及員工的需求減少，因而作出裁員決定。香港航空又指，會依照僱傭合約條款及勞工法例為所有受影響的機艙服務員提供補償方案。

香港航空早於今年2月宣布裁員400人，亦推計劃鼓勵員工暫轉為兼職，並多次推出無薪假計劃，要求地勤人員、機艙服務員及機師等放無薪假後，於10月下旬表示再推出新一輪無薪假計劃予後勤員工，在2020年11月至2021年3月期間，每月放最多4天無薪假，即薪金將按其職級調低5至15%。

香港航空有限公司兩期保就業計劃合共獲批出逾1.54億港元補貼，兩期保就業計劃皆獲發7719萬港元，承諾僱用員工人數2940人。