屯赤隧道本月27日通車　繁忙時間分流20%青嶼幹線車輛

連接屯門至港珠澳大橋香港口岸人工島的屯門至赤鱲角連接路北面連接路，即屯赤隧道，將本月27日早上8時通車，料來往屯門南及赤鱲角只需約10分鐘，當日起青嶼幹線將同步豁免收費。運輸署預料屯赤隧道通車後，繁忙時段每小時約有2200架次的小汽車單位使用，相信可分流青嶼幹線2成車輛，而屯門區內車輛會改行新路到機場，繁忙時段可分流屯門公路1成車流。

屯赤連接路北段全場5.5公里，包括5公里隧道段，聯同2018年啟用的南段耗資共448億港元。政府今(11日)安排傳媒率先參觀屯赤隧道，隧道工程及通車籌備工作已大致完成。全長約5公里的隧道設有12部超速檢控攝影機，即平均400多米會有1部。

路政署主要工程管理處處長(專責事務)黃劍波表示屯赤隧道為雙線雙管的海底隧道，並首設公用設施的隧道，人員可在隧道底進行日常維修，且能減少因緊急維修而需停用的情況。

東網早前報道當局設計失當，屯門出入口接駛龍富路迴旋處，恐成「炒車黑點」。運輸署助理署長(策劃)何廣鏗表示，接獲不少市民意見關注迴旋處安全問題，強調路政署已聘請獨立專家審核有關安全，相信可應付所有車流，屆時會由龍富路時速70公里限制減成時速50公里，署方已在該處加裝黃帶及顯示屏提醒駕駛者減速。

何續稱，署方十分關注通車後對屯門皇珠路及屯門公路等交通影響，建議駕駛者可考慮道路狀況，改用鳴琴路及青雲路等進入屯赤隧道。