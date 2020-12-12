社工夥街坊收餘菜派基層　「關懷由身邊做起」

入秋後天色在黃昏已轉暗，黑夜中的街市即使在疫情下依舊熙來攘往，除了買菜的街坊，還有一班人推着手推車，領頭的男子架着眼鏡，他斯文的氣質與街市的粗豪爽直似是格格不入，但他卻沿路與商販親切的打招呼說笑，商販也自動自覺的將菜放進手推車。男子不是搬運工人，而是收集餘菜再向基層派發的民社服務中心社工Kenny。

Kenny成立這個「糧朋好友」計劃的初衷十分簡單，只是將本身浪費了的食物分發基層，然而實行上卻遇上困難，首先是要尋求商販合作，「我哋去收菜唔係個個都一定要捐給，可能佢唔理解我哋嘅理念係咩，佢以為我哋拎去賣。」

幸而經過解釋，有檔販開始支持，更將這好人好事與其他檔販分享，現在街市有十多個檔參與，「檔販與檔販之間嘅溝通比我同佢講更有效，所以過程中雖然有困難，但我都好感動。」

疫情之下生意難免受影響，Kenny指近期受收的食物也少了，「都共度時艱，檔販或是商戶都盡咗力捐，頭先有檔販話畀條葱你，就算佢畀條葱，嗰份心意都喺度。」

這份心意正正是Kenny所透過行動在社區傳遞的，「食物係個過程，我覺得好重要嘅係人與人之間嘅關懷，係透過食物傳遞畀不同街坊」，他希望改變傳統派發的模式，「我想有更多居民參與，或者佢知道邊個街坊有需要可以送畀佢，希望可以畀到街坊有自主，鼓勵更多街坊在義工上參與。」

Kenny指，街坊的凝聚都需要經歷及過程，因此服務需以數年計，而他申請的社區投資共享基金，有助提供資源如協助推廣計劃及支援義工服務費用，保證計劃可以運行一段時間，「我哋知道社區投資共享基金嘅目標，其實都希望社區有社會資本同埋人情味，我覺得呢個同我哋嘅計劃的初衷好似。」

計劃充滿人情味，是因為除了牽頭的Kenny外，幫手的街坊與員工也重視鄰里之情，「同事喺收菜過程從來都無話辛苦，我同街坊或者同事傾，點解你肯做，佢哋都會話係因為幫到街坊，盡量做，呢個都很觸動到我。」

Kenny亦強調不希望行動成為一種施捨，不希望街坊拿食物時多謝他們，因為食物根本是浪費了，街坊只是幫忙解決社區問題，「唔好令街坊嚟就覺得我係受助者，我希望打破呢種局限，所有街坊又好、同事又好，我哋都係為咗社區有更多關懷。」

在Kenny眼中的社區又豈止有街坊，他又在一些大專院校招募一些學生成為義工，冀在街坊間的互助之餘增加創造力及活力等新元素，「呢種互動會令街坊參加嘅動機會再強啲，唔只街坊之間自己去做，原來出面都有同學會願意就住社區嘅需要嚟中心回應，令街坊都覺得受關心。」

城大學生Tiffany是計劃的義工，在不同的服務後與長者黃婆婆成為好友，「我對長者服務情有獨鍾係因為我眼見長者係好需要人陪伴。」她希望可以將年輕的想法與生活進入長者的世界，「我最想係可以拉近長者同所有人嘅關係」，亦期望社會有多一點關心。

Kenny認為幫助別人不用找一個特定的地方，「每個人都可以從自己出發，多啲關心身邊嘅人其實就足夠。」