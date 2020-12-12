禁聚及口罩令提高罰款後首個周末　中環仍有外傭無視規例

新冠肺炎疫情持續，港府昨日（11日）起提高有關違反「禁聚令」、「口罩令」及不遵從「強制檢測令」的定額罰款至5000港元，今日(12日)是提高罰款後首個周未，東網記者到中環多個地方視察，卻發現仍有不少外傭聚集時沒有保持社交距離。警方及勞工處職員有派員到場視察，提醒外傭遵守措施，但暫未見有作出檢控。

東網記者今早約10時到中環環球大廈、皇后像廣場、遮打道行人隧道一帶視察，發現該處有逾百名外傭聚集，共聚的外傭多於2人，亦有外傭除口罩聊天及進餐，沒有保持社交距離，而環球大廈外有擺賣及裝貨的情況。11時半左右，警方在該處派發傳單，並用揚聲器廣播提醒市民遵守防疫規定。勞工處隨後亦有派員到場發傳單及舉起標語，提醒現場的外傭禁止進行多於2人的群組聚集，亦應避免共享餐飲及聚餐。

在港工作2年的Ron表示擔心疫情，自己已接受過病毒檢測，亦會縮減原來4人的聚會人數至2人，但在放假時仍會外出。而在港工作近10年的菲傭Lolita，坦言對現時香港的疫情感到擔心，稱會遵守禁聚令，減少聚會人數至2人。她又指，以往放假會與一班朋友共同進食晚飯，但現時逗留至約下午4時便會回家，其傭主亦已有提醒她不要到人多地方聚集。她認為現時違反防疫規例的罰款很多，但相信只要遵守規定便可避免。