再增兩名確診長者離世　老翁家中死亡後殮房檢測證染疫

本港再增兩名新冠肺炎患者死亡！當局今日(12日)公布，一名87歲、沒有病徵的男長者，其家人在本月2日早上發現他昏迷不醒，當場證實死亡，救護人員將他送入殮房。其家人在該日開始出現病徵，其後經檢測後確診，富山殮房其後為死者進行病毒檢測後，證實死者染疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名死者的一名家人亦確診，他曾與家人去屬歌舞群組的新光宴會廳飲茶，可能因此受感染。

另外，一名97歲女病人昨日(11日)在家昏迷，於下午6時被送往瑪麗醫院，當時有為其做心肺復甦及進行病毒檢測，其後轉至內科病房治療，基於恩恤原因，其女兒可進內15分鐘探訪，直至晚上10時該女病人初步確診，病房職員得知病人初步確診後，已即時安排她轉送隔離病房，惟病人病情持續惡化，延至今日凌晨1時半離世。

醫管局總行政經理何婉霞指，由於病人當時駁上了呼吸器，屬於密閉式系統，而且呼吸器設有過濾病毒功能，因此曾與患者身處同一病格的3名病人不會被列為密切接觸者。至於急症室和病房職員，以及病人的女兒，由於有戴外科口罩，同樣不會列為密切接觸者。

連同上述兩宗個案，本港累計共有116宗新冠肺炎患者死亡。