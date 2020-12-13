香港郵政諗縮數　外判工作止蝕　工會斥難監察憂郵件失竊

香港郵政管理欠佳兼連年虧蝕，近日更「縮皮」外判郵務工作，工會狠批漠視郵件安全！有工會今日(13日)指出，香港郵政在未經諮詢下推出多項措施，包括以薪金較低廉的合約工人，取代公務員收取街箱信件；以時薪聘用退休郵差執行派遞工作；及把空郵中心部分工作改由外判公司負責。由於郵件中不乏價值數百萬港元的珠寶首飾，亦有國際商務往來郵件，工會擔心郵務工作外判將難以監察，有人會鋌而走險竊取郵遞品，批評香港郵政做法漠視郵件安全風險。

香港郵政局員工會主席卓信指出，署方以上年度虧蝕3.5億港元為由，於上月初開始以合約工人替代郵差收取街箱郵件，有關工人以1年合約形式聘用，未能完全熟悉整個工作流程，批評香港郵政罔顧郵件安全，以及忽略市民個人私隱。他續指，合約工人月薪僅得約1.4萬港元，只是頂薪郵差的一半，質疑署方帶頭剝削勞工，踐踏郵差職系價值。他又提到，署方高層早前曾約見工會講述安排，但就未有接納相關意見，僅稱會「返去睇睇」，批評高層漠視工會。

派遞郵件方面，卓説，香港郵政於上月起聘用約30名退休郵差執行派遞工作，認為有關員工不熟悉派遞範疇，容易犯下忽略郵件轉遞及派錯信件等失誤，最終要正規郵差及上司承受有關責任及投訴。他又指，退休郵差是合約形式，以時薪計算工資，亦沒有「飯鐘」，不但剝削勞工，亦難以令香港郵政達到收支平衡。他續稱，現時不少合約工人已考獲郵差資格，並處於候補名單，認為署方聘用退休郵差是剝削候任郵差的工作機會。

該會財務主任歐俊宏則指，香港郵政上月在無招標的情況下，把空郵中心部分工作交由外判公司負責，期間只用3日時間調離原有20多名郵差，並把他們調往不同分區擔任未曾從事的工作，批評香港郵政做法卑劣、獨斷專行。他又指，空郵中心的郵件來自四方八面，當中不乏珠寶等價值昂貴的郵遞品等，擔心外判工人質素參差，穩定性亦不及郵差，隨時有人「拎完就遠走高飛」，難以保障寄郵者的利益及私隱。

另外，該會執行幹事葉錦富質疑，香港郵政透明度不足，北區派遞局一名郵差的妻子數日前確診新冠肺炎，該郵差亦須隔離檢疫，惟署方一直未有交代，僅安排清潔，令同事之間眾説紛紜、感到恐慌，促請當局增加透明度，並主動公布消息。他又指，近日香港郵政以「交差施捨式」容許櫃位及後勤員工提早1小時，即於下午4時下班，惟此舉變相令市民被迫在下午4時聚集於郵局，感染風險不減反增，促當局把員工分為兩隊，同時減少開放日數至3日，並延長開放時間至下午5時，以免出現「郵局群組」。

香港郵政則回應指，近日的人力資源調配，是要回應審計署曾批評指，香港郵政人員有慣常逾時工作等問題，有關措施與虧損與否沒有關係。署方又指，已聘用30名退休郵差，在27間派遞局作替補缺勤之用，以維持正常的郵件派遞服務，現時共有2,400名負責派遞的郵差，強調不會因此削減郵差編制和職務；亦已從內部調配部分合約員工，執行約20%的收取全港街道信箱郵件工作，強調有關員工有嚴格的服務標準。

署方續指，地台工作是空郵中心運作的一部分，現時有42名員工在地台擔任搬運工作，當中包括26名郵差。由於地台人員過往需要逾時工作，為確保逾時工作只應在無可避免的情況下進行，已透過既定的採購程序，僱用服務以協助空郵中心地台工作，包括搬運郵袋及大型郵件。至於原來的郵差則被調派到派信崗位，以執行派遞信件職務，有助靈活調配人手資源，確保善用公帑。