天氣預報：未來9日天氣乍暖還寒　冬至最低只有攝氏14度

香港未來9日天氣乍暖還寒，而下周一(21日)便是廿四節氣中的「冬至」，當日天氣符合「乾冬濕年」傳統說法，預測冬至日天氣大致天晴及乾燥，早上相當清涼，氣溫最低只有攝氏14度，相對濕度亦是未來9日最低，介乎百分之45至70，羽絨係時候出動。

一股強烈冬季季候風會在明日(14日)抵達華南沿岸，該區氣溫將顯著下降，隨後兩三日早上相當清涼。天文台預料本周後期廣東天色好轉，氣溫稍為回升，而一股季候風補充會在周末至下周初影響廣東沿岸，該區氣溫將再度下降。

根據9天天氣預測，明日天氣多雲，有幾陣雨，初時能見度較低，氣溫介乎15至20度，相對濕度為70至90%；隨後2日(15及16日)氣溫跌至最低13度，早上相當清涼及有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗及短暫時間有陽光，相對濕度升至最高85%；至下周四至六(17至19日)氣溫略有回升，介乎14至21度，部分時間有陽光，日間乾燥，早晚清涼；在本月20日氣溫再度回落至最低13度，而冬至當日至隨後一天(22日)，氣溫稍微變暖但乾燥，介乎14至20度，其中冬至日相對濕度最低只有45%。