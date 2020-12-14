探射燈：私煙冚極都有　女生做艇仔交收　南亞幫擺檔兜售

海關今年檢獲私煙數量創近20年新高，線上線下販賣私煙均氾濫。網上社交平台湧現賣私煙貼文，不法集團聘請未成年學生當「艇仔」帶貨，東網記者直擊身穿校服的女中學生將私煙藏於書包鬼祟交收。深水埗南亞人賣私煙黑點公然擺檔散貨。立法會議員擔心青少年被操控販賣私煙；關注組織亦留意到近年私煙集團多利用網上平台開拓年輕客源，惟私煙來源及品質不明，對身體損害更大。

網上社交平台不難發現售賣「外煙」貼文，有買家在坑口港鐵站約見面「睇貨」，前來的賣家卻是身穿中學運動服的女學生，她從書包取出3包分別來自日本及南韓的私煙介紹，當被問及私煙從何入手時，她吞吞吐吐指「啲貨係親戚幫我買嘅」。網上不少私煙賣家自稱學生，又有賣家利用限時動態更新種類和價目，大部分來自日本和南韓，亦有部分內地煙，每包售價50至70元不等。

深水埗的南亞私煙黨近日更趨活躍，團夥於北河街的排檔之間擺賣，公然擺出兩袋放滿私煙的紅白藍膠袋，客人自行取貨付款，生意暢旺。他們同時派人當「天文台」，有警員巡邏時就把紅白藍膠袋藏起，待警員離開後重新「開檔」。

議員陸頌雄直言網售私煙情況猖狂，加上社交媒體滲透力強，禍害恐更深遠。陸相信有不法分子招攬青少年作「艇仔」帶貨販賣，促請相關部門加強線上調查及搜證。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊亦指近期網上銷售私煙情況趨猖獗，直言擔心年輕人光顧，又指私煙難以保證來源及品質，吸食後隨時對身體造成更大傷害。

根據《應貨稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙均屬違法，最高可被判罰款100萬港元及監禁2年。執業大律師陸偉雄稱，未成年人士犯法則以16歲作分水嶺，若未滿16歲會交由兒童法庭處理，一般需在封閉式的勞教中心、教導所或更生中心服刑，並留有案底。

根據海關資料，今年至今檢獲逾1.91億支私煙，涉及稅款3.64億港元，數量為近20年新高。海關發言人指，密切留意販賣私煙的走勢及手法，加強情報收集和執法行動，打擊任何形式的私煙活動。