消委會：超市網購錯漏百出　生果送抵時腐爛「出水」

疫情下市民大多改為網上購物，減少外出，但消費者委員會今(15日)公布，實測5間超市網購服務，發現錯漏百出，9成冷藏食物送達時溫度過高，其中有急凍燒賣達20.8度，有雪葩已溶解成液體，更有生果已腐爛甚至「出水」。消委會指超市須從速改善，因新鮮及急凍食品運送風險不容忽視。

消費者委員會實試5間網上超市，分別為百佳、HKTV Mall、惠康、city’super與big big shop的服務，以一般消費者身分，在每間網上超市各交易5次，每次購買15件相同或同類型預先指定的貨品，包括新鮮、急凍、預先包裝食品，以及日用品，再比較各網站的使用方便程度、送貨安排及貨品送抵時的質素。

網上購買新鮮或急凍食品的風險不容忽視，在25次測驗中有24次的冷藏或容易變壞的食品溫度偏高，其中city’super最多來貨溫度高過攝氏8度，其中豆腐溫度達攝氏18.6度，鮮奶則高於15.6度，遠超衞生署《食物衞生守則》中運送有潛在危害的食物時，必須保存食物在攝氏4度或以下；在所有冷藏食物中，以百佳的急凍燒賣送抵時溫度最高，達攝氏20.8度。此外，送抵的貨品質素參差，big big shop的貨品送達時，雪葩已溶解成液體，糖水流出箱外，肉類及餃子更已解凍；另city’super有腐爛的提子及熟透至變黑、「出水」的香蕉，標貼顯示包裝日期為5日前。

另送貨安排亦錯漏百出，其中big big shop在5次交易中共分開17張訂單送貨，當中只有4張訂單，則僅24%能按時送達，其餘8張延遲，最嚴重是遲了16天，亦有3次整張訂單沒有送貨。另外，city’super聲稱一次過送貨變成4次分3日送貨，令買家需花2天在家等待。

消委會提醒，若訂購了冷藏或易變壞的食品，一旦家中沒有人收貨，應及早通知商戶，勿讓送貨員將食物擺放在門外或大廈管理處等沒有冷藏設備的地方，以免構成食安風險。