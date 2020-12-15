法治指標評分再跌　鄭若驊民望續「墊司底」

本港疫情再復燃，目前第4波疫情更比第3波嚴重，政府抗疫無方惹市民怒火。有機構早前進行民意調查，了解市民對多名問責高官的民望，特首林鄭月娥、政務司司長張建宗及財政司司長評分均錄得下跌，而律政司司長鄭若驊評分更再次「墊司底」。

香港民意研究所於本月7日至10日期間，以電話訪問1009名18歲以上香港市民。結果顯示，林鄭月娥今次評分僅得30.6分，較上次調查低2.9分，其中有45%受訪市民給予0分；支持率淨值為-50%，較上次跌5%，當中有69%受訪者表示反對。

3名司長評分方面，鄭若驊評分僅得23.3分，支持率淨值低至-49%，再次「墊司底」。另外兩人評分亦錄得下跌，其中陳茂波評分大跌4.1分，今次錄得35.6分；支持率淨值亦大跌11%，得-20%。張建宗評分則略跌1.5分，得29.2分；民望淨值亦下跌1%，得-34%。

調查同時涵蓋5項核心社會指標，其中「繁榮」大跌0.5分，僅得4.1分，創1997年6月以來最低；「法治」亦略跌少於0.1分，只有「自由」、「安定」、「民主」三項微升0.1分。

香港教育大學社會科學系講師吳凱宇認為，林鄭今次評分錄得明顯下跌，反映市民對今份《施政報告》不滿意，認為其內容缺乏新意，亦並非以香港人為中心。他又提到，近期疫情再惡化，政府再收緊防疫措施，影響市民生活，又批評當局在處理疫情上有不足。

吳又認為，陳茂波民望下跌或與前議員許智峯銀行戶口被凍結有關，認為事件影響市民對本港金融體系信心。對於現時疫情再爆發，市民或會對本港未來財政穩健失去信心，吳又相信，陳評分下跌主要與他早前指不會推出大規模紓困措施有關。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華則認為，林鄭早前推出《施政報告》時表明一定不會派錢，惟同一時間又再推行「明日大嶼」計劃，引起市民不滿。鍾又指，今份《施政報告》200項新措施中，許多屬「無料到」，同時缺乏惠民措施，亦令林鄭評分進一步下跌。