遲婚及獨身女性增加　本港生育水平過去38年呈下跌趨勢

政府統計處今日（15日）公布1981年至2019年香港生育趨勢，結果顯示，本港生育水平，在過去38年大致呈現下跌的趨勢。總和生育率從1981年的每千名女性有1933名活產嬰兒下降至2003年的901名。其後該比率回升至2012年的1285名，再逐漸下降至2019年的1051名。統計處分析，情況與女性遲婚及獨身情況增加有關。

根據統計處數字，香港每年的活產嬰兒數目由1981年的86,751名下降至2019年的52,85名。粗出生率（即1年內的活產嬰兒數目相對該年年中的人口）從1981年的每千人有16.8名，回落至2019年的7名。

雙非問題也反映在過去的生育趨勢中，終審法院在2001年7月裁定中國公民在香港所生的嬰兒均擁有香港居留權。自此，雙非嬰兒數目明顯上升，由2001年的620名增加至2011年的35,736名。但自從2013年實施丈夫為非香港居民的內地孕婦在港分娩服務的零配額政策後，這些嬰兒的數目下降至低水平，在2019年只有393名。

在1981年至2019年間，較年輕的年齡組別的生育率有所下降。在年齡組別15至19歲及20至24歲的女性，其年齡組別生育率在過去38年分別減少83%及84%。另一方面，近年較年長的年齡組別的生育率 大致呈上升趨勢。在2003年至2019年間，年齡組別30至34歲及35至 39歲女性的生育率分別上升45%及89%。統計處估計，這可能與本港女性遲婚的趨勢有關。

統計處指，已婚女性的比例在過去30多年明顯下跌。根據人口普查╱中期人口統計的結 果，在1981年25至29歲女性人口中，已婚女性佔69%，但2016年該比例下跌至25%。本港女性初婚年齡中位數由1981年的23.9歲上升至2019年的29.9歲，反映遲婚會縮短女性的生育時期。

女性獨身情況亦有所增加，40至44歲年齡組別的女性人口中，從未結婚女性所佔的百分比，由1981年的3%上升至2016年的17%。另外，已婚女性生育率低、離婚率上升、選擇生育的女性傾向只生育少數嬰 兒等，也是近年生育率下跌的原因。