流亡許智峯仍未辭任區議員　政府決定停發薪津

有4案9控罪在身的前議員許智峯，早前在保釋期間棄保潛逃，遭警方通緝。許目前正與家人流亡英國，外界關注其中西區區議員議席安排。民政事務局今(16日)表示，許智峯於12月3日在社交平台上宣布「流亡」及離開香港，在考慮有關因素後，當局認為有需要暫停發放許在12月3日或之後的酬金、津貼和開支償還款額，以確保有關安排符合指引及公帑得以妥善運用，當局又對許智峯的不負責任行為深表遺憾。

許智峯上月底被發現身處丹麥，他當時解釋此行為年度外訪行程，惟至本月初突然宣布流亡。許其後轉到英國倫敦，抵埗時被電視台追訪，他形容自己可能永遠未必有機會再回香港。不過，許至今仍未正式去信當局辭去其區議員職務。

許宣布流亡後，當時社會已有聲音批評許仍「白𢭃區議員人工」，要求當局即時褫奪其議席及停止發放任何薪津。現時區議員可享月薪逾3.5萬港元，每月雜項開支津貼7,940元，並可享每年營運開支償還款額逾55萬港元，及每年醫療津貼逾3.5萬元等。

許現時有9宗控罪在身，分別涉4宗不同案件，包括涉及去年7月「光復屯門」遊行、今年5月立法會內務委員會衝突，以及今年5月及6月審議《國歌條例草案》期間潑臭水，被控違反《立法會（權力及特權）條例》及《侵害人身罪條例》等。