擬設立社區疫苗中心打疫苗　陳肇始：私家醫生無法自行購買疫苗

政府以預先採購方式訂購3款疫苗，食物及衞生局長陳肇始表示，首批100萬劑疫苗將於下月到港，政府正為疫苗運送及冷藏方面作準備，現時擬設立社區疫苗中心為市民注射疫苗。不過，她指出，由於疫苗將以緊急註冊機制允許接種，故私家醫生無法自行購入疫苗，但政府正計劃由私家醫生協助打疫苗。

陳肇始出席立法會衞生事務委員會會議時表示，首批100萬劑科興疫苗將於下月到港，另有100萬劑BioNTech疫苗將會明年首季到港，部分人士包括長者、院舍員工等可獲優先接種，約有300萬人，佔總人口39%，預計明年內大部分港人可免費注射。她又指，不同群組及疫苗在接種安排上可能有不同，私家醫生亦可能可以幫助注射，但重申整體是一個「政府行為」，由於疫苗將以緊急註冊機制允許接種，故私家醫生無法自行購入疫苗。

議員柯創盛指，前線清潔工及保安員等均有可能受感染，為何未有將這些工種納入優先群組。陳表示，優先群組方面經過科學委員會審視，政府另正詢問各政策局有何群組要優先注射。

議員蔣麗芸表示，外國研究指出市民注射輝瑞疫苗後仍有可能會感染，疫苗僅用以增強抵抗力，她質疑「如果打完唔係唔會感染，咁同我食蓮花清瘟丸有咩分別？」政府專家顧問、香港中文大學內科及藥物治療學系系主任許樹昌回應指，相關疫苗保護率達95%，故仍有可能會感染，雖然打完疫苗有抗體，但可能上呼吸道抗體不夠高，惟注射疫苗的市民受感染後嚴重程度及死亡風險顯著較低。

議員陳沛然表示，政府在外防上大多有「漏水」的地方，加上多人不戴口罩聚集，惟執法數字偏低，只靠收緊市民社交距離措施，質疑政府如何追蹤私人場地或聚會人士的行蹤。衞生防護中心總監黃加慶同意，不少個案在追蹤上有難度，會透過政府呼籲及警方協助追蹤。

議員梁美芬指出，英國本月9日已提早放聖誕假期，一批外國人士一早已抵港，批評政府後知後覺，本月21日才推出指定酒店，又指政府5月至今一直未有做好防疫措施。議員姚思榮亦指，政府推出指定酒店措施太遲，而首批亦只有36間酒店，令業界感失望。陳肇始回應指，會密切留意房間用量，如不夠會加酒店。

會上亦有多名議員質疑政府為何未有再次推行全民檢測，許樹昌解釋，內地地方大且分有多個小區，進行全民檢測相對較易，因技術上全民檢測要配合居家令，且在7日內完成檢測，政府要為留家市民提供物資，以及市民服從性要夠，亦要考慮是否可以做到全港停擺數日。