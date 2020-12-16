放寬2元乘車優惠至60至64歲人士 　勞福局：明年7月前未能實行

勞福局指長者2元乘車優惠由65歲下調至60歲的計劃，不可能在明年7月前完成。

政府於今年1月公布，長者及合資格殘疾人士公共交通票價2元優惠合資格年齡門檻，將由65歲下調至60歲，料每年涉及額外17億港元開支，惟政府至今未有落實。勞工及福利局局長羅致光今日（16日）出席立法會大會時表示，有關計劃將於2021至2022財政年度內逐步落實，惟表明不可能在明年7月前完成。

羅致光表示，自2012年推出計劃後，長者人數由當年的98萬人增加至去年的132萬人，增幅約35%，至2025年，65歲以上的長者人數將至175萬人，而政府去年的車船費津貼為13億港元，為首年的5.7倍。

另去年約有300萬張不記名八達通卡，40萬張個人八達通卡，數目更以每年35萬張增加，相對去年只有132萬名長者，及每年增加5萬人的速度，優惠計劃的公帑正大幅增加，政府方面需要作全面檢討，才可實行。而2017至2019年間，運輸署發現的懷疑濫用個案僅為143 、185及11宗。

議員陳克勤認為政府明知濫用情況離譜，但計劃推行8年仍不去堵塞，將不由65歲下調至60歲歸咎於財政負擔重，完全是本末倒置。議員鄭泳舜則要求局方交代明確時間表，詢問明年7月前可否完成。惟羅指未能夠做到，指決策過程中要考慮不同意見，加上要待60至64歲的近60萬人申請個人八達通後，才可實行，另系統亦需要作出調整，認為7至8個月內是不可能完成的。

另外，議員田北辰則質疑政府指計劃實行後，開支將達60億港元，認為政府估算不能說服議員，詢問有關計算方式。羅僅重申，計算涉及通脹等，加上60至64歲人士相對較為活躍，計算並非那麼簡單，稍後會有詳細交代。