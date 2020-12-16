餐飲業料旺季食白果　康體教練冇堂上坐吃山空　工會促再推抗疫基金

新冠肺炎疫情持續，重挫本港經濟，失業率達6.4%，其中消費及旅遊相關行業的失業率更高達11.2%。多個工會今日(16日)召開記者會，他們指現時失業率高企，預計未來將再有逾20萬人失業，促政府盡快推出第4輪抗疫基金，向多個受疫情影響行業的工友發放一次性1萬港元現金津貼，並向失業或停工工友提供為期6個月、每個月9,000港元的失業/停工現金津貼。

飲食業職工總會主席林千國指，冬至及聖誕以往是飲食業旺季，如今政府收緊防疫措施，食肆晚上6時後禁堂食，未知何時才放寬，業界預計「旺季」亦要食白果，原本有工開的炒散工友再度無工開，而行內24至25萬僱員由年頭至今，每月平均亦要放最少3日無薪假，故要求政府向飲食業僱員發放一次性1萬港元的現金津貼。

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩亦提到，疫情持續近1年，行內大部分僱員長期失業或開工不足，惟過去3輪抗疫基金的支援金額少，亦非所有業內人士均可申請。他又指，在長期無工開、無收入、無支援的情況下，有教練為供養患病的父母，要耗用積蓄度日，亦要將自住物業二按；亦有教練為餬口要做兼職外賣員。李期望政府為所有康體業教練直接提供現金津貼，考慮聖誕節可有限度開放運動處所，讓教練有工開。

香港推拿理療專業人員總會理事長陳旭華指，現時90%推拿店已倒閉，主要是個體戶，而部分業內人士為保生計，要在疫情期間冒險上門提供服務、賺取薪金，陳直言行內人均感無奈。香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳表示，行內20%至30%美容院倒閉，批評政府一刀切要求美容及按摩推拿處所關閉，期望疫情穩定後，政府可逐步放寬措施，讓業界復工。

至於失業問題方面，工聯會監察政府抗疫基金僱員權益關注組召集人梁子穎指，疫情重創多個行業，而政府公布的失業率是滯後數字，同時是3個月數據的平均數，未能反映現實情況。他又提到，有傳即將公布的失業率將高達8.4%，促政府推出第4輪抗疫基金時要做到精準紓困，集中照顧疫情下重災行業的失業、停工及減薪工友，並確保津貼直接發到僱員手中。

關注組副召集人丘燿誠續批評指，政府過去3輪的抗疫基金均傾向僱主，現時失業率高企，預計未來繼續有20多萬人失業，促政府推出放期6個月、每月9,000港元的失業/停工津貼。