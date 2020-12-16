消息指正義聯盟主席李偲嫣離世　疑感染新冠肺炎

消息指正義聯盟主席李偲嫣疑感染新冠肺炎，今日病逝！李偲嫣今日(16日)由救護車送院後，於博愛醫院離世，終年56歲，體內驗出有新冠病毒。李於今年6月亦曾入院接受治療，當時由於其丈夫及兒子為瑣事起爭執，李見狀阻止亦告受傷。

消息指，李偲嫣今日於元朗元崗新村住所疑因心臟病發而暈倒，由丈夫召喚救護車送院，施行心外壓無效，送院後終告不治，其後亦發現她確診新冠肺炎。李偲嫣WhatsApp最後上線時間停留於周一(14日)早上。翻查李偲嫣的社交平台，她最後一則貼文是上周六(12日)，其中狠批流亡美國的立法會前議員梁頌恆，同日亦發文提及多案纏身、因涉嫌欺詐而還押荔枝角收押所的壹傳媒黎智英，批評他毒害香港、「應有此報」，促請盡快將其送返內地受審及判刑。

李偲嫣作風敢言、大膽，經常狙擊泛民主派人士，曾參選2016年立法會新界東直選，惟最終落敗。李偲嫣的私生活亦受到關注，於今年6月，李與丈夫及兒子一家3口疑因瑣事起爭執，兒子疑用相機腳架向繼父施襲，令到其眼、口及手部受傷，李偲嫣見狀阻止期間亦告受傷，不慎跌倒導致左腳韌帶斷裂，與丈夫同告送院。