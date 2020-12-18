你要知：撞瘀紅又痛　3個步驟極速去瘀

日常生活多碰撞，無可避免會撞瘀。一撻深紅瘀傷唔只疼痛，更影響外觀。不過，原來有些人會特別容易出現瘀青痕迹，而當發現瘀傷時，又如何快速地消除瘀血？骨科專科醫生梁漢邦同大家一一拆解！

一般人不時會遇到兩種受傷，一是屬穿透式受傷如刀傷，傷口會有血流出；而另一種是挫傷，皮膚表面沒事，但內裏組織破損，血液從血管滲出，形成瘀傷。而瘀傷亦會隨時間有顏色的改變，由於紅血球走出血管外，身體會將其分解和吸收，血紅素變成膽青素，再分解會變膽黃素，故有一個循序，梁指，「由紅色血變成紫紅色，再變瘀綠色，之後黃色，再淡咗之後就冇。」

瘀傷不外乎由撞傷所致，不過有些人卻無故出現傷痕，梁直言碰撞日日都會發生，不過有人會撞得特別「應」，「瘦嘅人會應啲，肥胖人士因為有脂肪，難啲撞到血管，不過其皮下脂肪層較厚，即使內裏慘血亦未能看出。」梁又謂年紀大的女性血管彈性不足，拉扯時會破損，故較易出現瘀傷問題。

一般瘀傷正常2星期可康復，如受傷後想盡快去瘀應點做？梁指第一件事要避免瘀青，由於血液凝固，當察覺撞到時，要用手按住受傷位置，停止血液在內裏慘漏，否則會形成大塊瘀血，「頭一段時間敷冰，一般2-7日，之後可以熱敷，可令血液循環增加，分解速度快咗瘀血容易啲清。」而用雞蛋熱敷亦有幫助，梁認為剝殼後的蛋是很好的按摩器材，多些按摩有助消除瘀血。

市面上有不少去瘀產品，需要塗上患處。梁提醒患處組織已經受傷，使用時切忌用力捽，「雖然佢入面血係凝固，但再用力捽可能會再衰啲，造成第2次傷害。」要預防撞瘀，梁建議要保持體形，因太瘦會特別易瘀，另外都要注意姿勢，以免身體撞傷。