黎智英獨囚16日今轉赤柱監獄　身穿囚衣鎖上手銬現身

多案纏身的壹傳媒黎智英涉嫌欺詐，自本月3日還押荔枝角收押所，上周再被加控違反《港區國安法》，法官拒絕其保釋，至今日(18日)為止，已被單獨囚禁16日，亦完成2星期的檢疫程序，懲教署今早安排黎智英轉往高度設防的赤柱監獄繼續羈留。據了解，懲教署安排了區域應變隊(懲教飛虎隊)押解黎智英，囚車屬最高規格的鐵甲威龍。今早約11時許，黎智英「囚衣look」首度曝光，身穿藍灰色還押犯囚衣及拖鞋，雙手扣上手銬，被人員押上囚車。約1小時後囚車抵達赤柱監獄，黎智英將於該監獄繼續還押。

黎智英上星期五(11日)被加控違反《港區國安法》，翌日(12日)由囚車押送到西九龍法院提訊，法官再次拒絕其保釋，並即時還押荔枝角收押所，他涉嫌欺詐及違反《港區國安法》兩宗案件，將於明年4月16日同日再訊。

據知，黎智英今次被調倉，是署方因應還押犯的影響力及案件性質的嚴重性，安排還押犯入住高度設防的懲教院所及囚室。他被安排入住赤柱監獄甲級囚倉單獨囚禁，即代表還押人士有較高風險，押解規模亦提升。另由於黎已完成14日檢疫隔離，故進入該監獄後毋須再隔離14日，每日可以有1小時放風時間，可接受2名親友探訪，可以要求食用指定供應商提供的「私家飯」。

據悉，黎智英本月23日再次向法庭申請保釋，如再被拒，未來119日也要在懲教院所度過，換言之，很大機會在鐵窗下過聖誕節及農曆新年。