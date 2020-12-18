9月份職位空缺按年跌38%　 地盤工人空缺激減75%

新冠肺炎疫情下，本港最新失業率高企6.3%，政府統計處今（18日）發表今年9月就業及職位空缺的統計數字，指私營機構總就業人數下跌4.4%，即減少約12.5萬人，而職位空缺數目則為38,910個，較去年同期減少38%，約24,120個，其當中地盤工人情況最為嚴重，較去年同期激減75%，即減少440個職位空缺。

統計處資料亦顯示，今年9月38,910個私營機構職位空缺中，金融及保險業佔最多，有4,970個，其次則是專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外），佔3,970個。而教育業、住宿護理及社會工作服務業及零售業，則分別佔3,930個、3,720個及3,140個。

不過，今年9月份所有選定行業的職位空缺數目均較去年同期減少，地盤工人較去年同期激減75%，減少440個職位空缺；其次為藝術、娛樂、康樂及其他服務業，較去年同期大減64%，減少2,760個。而製造業亦大減60%，減少1,150個；批發業則下跌52%，減少480個。另外，進出口貿易業及零售業亦分別減少2,490個及2,830個，減幅分別為約48%及47%。

至於就業人數，所有涵蓋行業合共僱用約270萬人。大部分選定行業就業人數，與去年同期相比均有所減少，減幅最多為住宿服務業，就業人數減少6,400人，減幅為15.4%；其次是餐飲服務，減少32,300人，減幅為13.5%；進出口貿易業，減少51,800人，減幅為11.6%。；批發業亦減少4,900人，減幅為8.6%。另外，零售業及藝術、娛樂、康樂及其他服務業則分別錄得減幅6.5%及6.2%，分別減少17,200人及7,900人。