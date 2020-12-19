染疫婦待送檢等到死　陳肇始認衰稱要改善流程及加派人手

沙田美林邨1名62歲女子在等候送入檢疫中心期間突然家中猝死，死者事後證實確診，坊間批評政府送檢工作遲緩。食物及衞生局長陳肇始今早(19日)在電台節目中承認，當局在有關事件流程及細節處理有改善空間，已要求衞生署署長檢視前線工作，亦會加強整體協調。她重申，政府目標是在1日內，將密切接觸者送入檢疫中心，若未能達標，署方一定要「出聲」。

衞生署表示，截至今午3時，已安排逾480名密切接觸者往檢疫中心，現尚餘極少數涉及醫療、食物、寵物等特殊情況或需求的密切接觸者有待安排，署方正積極跟進，務求於短時間內將有關人士送到檢疫中心接受檢疫。

陳肇始表示，現時每日有約百宗新確診個案，加上近日有大廈居民需要撤離，屬大型行動，令運送檢疫人士工作量突然增加。署方現已立刻調配內部人員，消防處及民安隊等亦會加強服務，增加人手和車輛協助。衞生署昨日(18日)已將數十名密切接觸者送入檢疫中心，當中包括未能提供完整資料的複雜個案。若遇到資料不齊全的個案時，會請警方協助，預料整體流程將變得順暢。

問及會否延長社交距離措施時，陳稱現時社交距離限制，已回到7月，即上一波疫情高峰時的水平，相對較嚴厲。但考慮到市面的人流及車流仍未到達最低水平，她指會檢視是否需要延長或推行其他限制。

至於會否推行全民強制檢測，她解釋，現時推出的強制檢測對象為高危群組等，較有針對性，若廣泛推行強制檢測便須配合「禁足令」，承認有一定難度，屆時市民將長時間不能外出，情況不太理想。

政務司司長張建宗亦稱，政府高度關注有患者等候送入檢疫中心期間離世，亦對事件感難過。他指有關部門會吸取經驗，昨日已就調配安排與消防處副處長召開緊急會議，若有大型撤離行動會有特殊機制，醫管局復康巴士、消防及聖約翰救傷隊亦會一同處理，希望類似事件不會再發生。