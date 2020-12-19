落馬洲非法油站兩度遇劫失54萬　5匪假鈔買車犯案露餡落網

落馬洲一間非法油站兩個月內兩度遇劫，損失約54萬港元財物，案件由邊界警區重案組調查後，於前日(17日)及昨日(18日)拘捕4男1女。

首宗劫案發生於上月3日凌晨，米埔隴村一間非法油站，4名戴口罩的賊人乘坐2部電單車至上址，持牛肉刀、電槍行劫。當時職員不敢反抗，交出公司現金及個人財物，共約41萬港元現金。第二宗劫案發生於周一(12月14日)，4名蒙面賊人乘坐一輛白色私家車至古洞路近麒麟村一間非法油站，分持斧頭、開山刀、壘球棍及一支懷疑電槍指嚇男職員，劫去約13萬港元公司及個人財物，之後乘私家車逃去。

警方經深入調查及情報分析後，相信在第二宗劫案發生前的4日(12月10日)，深水埗發生一宗行使偽鈔案，相信與劫案有關。當日一名受害人在網上二手汽車平台放售一輛白色私家車，有人表示可用現金快速交易買車。受害人不虞有詐，相約晚上交收。據悉，由於交收地點光線不足，受害人未能即時發現涉款的4.8萬港元的千元紙幣全部為偽鈔。

邊界警區刑事總督察何曜沖表示，相信兩宗案件有關連，並鎖定多名疑犯的身份追查。邊界警區刑事部、與商業罪案調查科及新界北總區探員，前日及昨日，在九龍及新界共14個處所進行拘捕行動，拘捕4名本地男子及1名持雙程證的內地女子，5人年齡介乎(28至42歲)，涉嫌「搶劫」、「管有及行使偽鈔」及「使用虛假文書」。行動中，警方起回該輛售出的白色私家車，一部涉案的電單車、兩套假車牌及一批證物，警方相信已瓦解一個搶劫集團，行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。

商業罪案調查科高級督察鄧國軒稱，檢獲的偽鈔質素低劣，涉及兩間發鈔銀行，兩組鈔票序號一樣，沒有防偽特徵，一般市民應該容易分辨。

據悉，被捕女子為其中1名疑犯的女友，她主要負責印製偽鈔，另外的4名被捕人士分別為健身教練、工廠工人、的士司機及報稱無業。兩間遇劫油站為同一公司，約一個月前，米埔隴油站遷至古洞路的現址繼續經營。初步相信因該油站現金交易額較高，成為賊人行劫目標。另外，警方一直有與海關及消防打擊非法油站的行動，不排除日後有相關的行動。