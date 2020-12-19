今增109宗確診　不明個案42宗　「Billy Sir音樂教室」增2人中招

第4波新冠肺炎嚴峻，單日再錄得破百個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(19日)新增109宗確診，包括7宗輸入個案、42宗本地源頭不明個案及60宗相關個案。相關個案中，一田沙田分店群組再增5人確診、貴東樓及明麗樓各添1宗病例、「Billy Sir音樂教室」增2人中招、歌舞群組再添1病例、將軍澳藍田隧道地盤多1人確診。本港累計8,079宗確診。另外，今日有逾70宗初步確診個案。

至於錄得超過5宗病例的大廈，包括富山邨富仁樓有8人中招，涉及3單位，皆不同坐向；石籬(二)邨石榮樓有3單位受影響，其中1個單位與「歌舞群組」有關；平田邨平成樓3個不同坐向單位覓得4宗個案；均益大廈二期D座3個單位有8宗病例，其中1單位有6名住戶染疫，大廈出入口因應疫情亦增設探熱器。另外，旺角「Skypark」亦錄得5宗個案。

另外，醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲表示，律敦治醫院1名護士於本周二(15日)為1名正家居檢疫的97歲女病人進行家居探訪，進行護理評估並逗留了30分鐘，期間該護士有穿戴合適個人防護裝備，而病人當時有不適，需接受家居氧氣治療，期間無戴口罩。該病人兩日後在東區醫院證實初步確診，而該名護士則被列為密切接觸者，需隔離檢疫。

醫管局公布，截至今日上午9時，過去24小時共有108名確診病人出院，連同已於本月14日出院的1名病人(個案編號︰7967)，至今共有6,737名病人康復出院，現時共有1,072名確診病人分別於22間公立醫院及社區治療設施留醫，其中61人情況危殆，63人情況嚴重，其餘948人情況穩定。目前公立醫院已啟用681間負壓病房，合共1,241張負壓病床。