確診病人李運強潛逃　葛珮帆呼籲政府加重刑罰阻嚇

身穿保護裝備的警員凌晨再到李運強(小圖)的旺角寓所調查。(梁頴福攝)

在前日(18日)逃離伊利沙伯醫院隔離病房的63歲確診男病人李運強，至今仍未尋回，警方已發圖片通緝。與此同時，在今日(20日)凌晨1時許，大約10名身穿保護衣警員，到其位於旺角花園街的唐樓寓所搜查，惟未有任何發現，逗留約1小時後離去。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲，今午在疫情記者會回應局方有否因應事件加強醫院保安時稱，醫院是提供治療的地方，醫護人員需要頻密進出病房，承認未能即時加強保安，意味醫管局對「走甩疫犯」仍未有對策。

庾又指，目前仍未有李運強的消息，又指他雖然病情穩定，病毒量不算高，但仍有傳播風險，呼籲他返回醫院接受治療。庾指醫管局至今已治療超過8,000名確診病人，大部分表現合作。

議員葛珮帆表示，事件至今仍未找到逃脫病人，令市民非常憂慮他會在社區傳播病毒，相信該事為個別事件，惟擔心有人故意模仿，要求政府檢視現行罰則和醫院保安戒備是否足夠，應該加派保安人員及加重刑罰，以起阻嚇作用，避免同類事情再發生。葛續指，由於不能排除會有人故意或者意圖傳播新冠病毒病原體，危害公共安全，政府亦必須準備對策，依法懲處妨害疫情控制的行為。

葛續稱，第四波疫情來勢洶洶，希望市民避免家庭聚會，特別在冬至及聖誕節時注意社交距離，減低傳播風險。

前日下午，李在油麻地伊利沙伯醫院隔離病房接受治療，他於當日擅自離開病房逃去無蹤，院方報警求助。昨日(19日)下午1時多，警方在油麻地仁俊大廈展開搜查，惜無發現。同日晚上9時許，數名身穿全副保護衣物的軍裝警員，掩至李位於旺角寓所調查，逗留約10分鐘，相信並無發現李男蹤影，遂收隊離場。

據伊院發言人指，李男由本月14日起入住該院隔離病房接受治療，在前日下午約5時，病房職員發現病人試圖離開病房，職員隨即追出，但病人已經樓梯逃去無蹤。病房職員立即通知醫院保安在院內進行搜索，惜未有發現，一名55歲姓關女醫生報案求助。

警員接報到場，經初步調查，將案件列「逃避／逃脫進入醫院／收容所／隔離區檢疫所等」。另據消息人士指，該病人早前已有不合作表現，雖然病情已經穩定，但未合乎出院指引。

警方高度重視事件，現正通緝李運強，並正全力調查。李身高約1.6米，中等身材及蓄黑短髮，離院時身穿病人服、深藍色外套及運動鞋，並有佩戴外科口罩，警方呼籲任何人有通緝人士消息，請立即通知西九龍失蹤人口調查組，電話3661 8038 / 9020 6542或任何警署或電郵rmpu-kw@police.gov.hk

根據香港法例《預防及控制疾病規例》第599A章第28條，如任何在醫院、老⼈院、殘疾⼈⼠院舍、幼兒中⼼、療養中⼼或相類場所內被檢疫或隔離的⼈逃走，即屬犯罪，⼀經定罪，可處罰款5,000港元及監禁2個⽉。