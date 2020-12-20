我有正能量：軟餐救煮　讓吞嚥困難長者再享美食

俗語有云：「民以食為天。」據香港大學日前發布的一項研究，本地有高達60%的院舍長者正面對不同程度的吞嚥困難，有機會要進食粉餐及糊餐。惟糊餐的形狀和賣相欠佳，令不少長者失去食欲。有社企開辦軟餐班，希望研究出具本地特色的軟餐取代糊餐及推動相關文化，為銀髮族的飲食帶來革命。

「我爸爸好鍾意食嘢，佢都知道自己嘅病情，所以會堅持食，不過想食又食唔到就更加慘。」謝小姐的爸爸數年前因為第二次中風而變吞嚥因難，至今年更需要進食糊餐。謝指糊餐的形狀及外貌較為遜色，很希望能夠煮一頓家常便飯，和父親共進晚餐，但可惜本地軟餐的資訊不足，加上網上甚少有人分享製作流程，令她無從入手。她指參加軟餐班令她加深對軟餐的理解，有信心可以炮製出各式食物予爸爸享用，「例如月餅呢啲節日食品，都可以畀佢試到，真係唔使多，但可以感受到個氣氛。」

「有時煮咗啲惹味嘅餸，啲公公婆婆又會特別好食欲！」另一位參加者徐先生任職安老院，眼見院舍內很多老人家因為體弱，無法進食自己喜愛的食物，受到上司的鼓勵下決定參加軟餐班，希望增值自己，煮出好一手餸菜，哄哄院友，「如果佢哋食得開心，我哋都會開心。」

軟餐的製作過程並不繁複，更可因應食家的身體狀況調整食物的軟硬度，只要將已煮熟的食材連同軟餐粉加入攪拌機，再經過加熱成流質，然後倒入模具至凝固，即可完成。雖然製作過程簡單，卻要考驗廚師的心思，事先要計算水、食物及軟餐粉的分量，亦要考慮餐的擺盤。

「點解會有啲長者唔肯食糊餐呢？因為糊餐嘅質感係好流質、顏色亦好唔吸引，咁有時長者食完都唔知自己食緊啲咩，但軟餐可以做番個形狀同質感出嚟。」推廣軟餐的社企網上平台「軟餐俠」廚師及軟餐顧問馬永成接觸軟餐已有5年，他憶述早年在日本旅行時，發現當地的軟餐文化已很完善，直到自己有家人出現吞嚥困難的情況，才決心鑽研。他立志在香港繼續推廣軟餐，除了幫助長者外，更盼幫到將來的自己，「我又唔會覺得呢件係一件好自豪嘅事，畢竟大家都會有老嘅一日，更多係因為想趁住年輕有時間時行多一步，希望可以帶大家喺呢個方向探索多啲」。