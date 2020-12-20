今增74宗確診　不明個案25宗　中環髮型屋Glow添兩病例

第4波新冠肺炎嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(20日)新增74宗確診，包括4宗輸入個案、25宗本地源頭不明個案及45宗相關個案。相關個案中，一田沙田分店群組再增4人確診、新蒲崗新時代工貿商業中心的「Billy Sir音樂教室」增2人中招、將軍澳藍田隧道地盤多1人確診，中環荊威廣場8樓髮型屋「Glow」再有2人染疫。本港累計8,153宗確診。

張又指，位於旺角的博思醫學診斷中心早前有確診者前往做電腦掃描，期間因心跳加速，曾短暫脫下口罩服藥並接受醫護人員照顧，當時在場無其他病人。該中心及後有2名醫護中招，1人於12月8日最後上班；另1名醫護則工作至12月17日。張公布，該中心其他醫護被列為密切接觸者，自12月15日曾上班的職員須送檢。

新增個案中，1名患者為藍田耆康會馮堯敬夫人護理安老院工作人員，最後上班日期為12月18日，其家人於早前確診，患者於昨日(19日)感不適。該安老院有20幾名院友及工作人員被列作密切接觸者，需要隔離檢疫。另外，靈實秀茂坪日間活動中心早前有30多名院友送檢，其中1人今日證實確診。

大廈方面，油麗邨逸麗樓有3單位共7人確診，當中一單位有4人染疫，另一單位則有2人，餘下一單位則有1人；藍田邨藍泰樓有3單位共3人確診，衞生防護中心將向大廈居民派樣本樽，籲接受檢測。至於石籬邨石榮樓，增一單位有人初步確診，如稍後確診的話，將有4單位共5人染疫，大廈居民將須強制檢測。

醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲公布，明愛醫院1名男護士初步確診，他12月16日因發燒及腹瀉求醫，最後上班日為12月13日。患者居住的大廈曾錄得住戶染疫，工作期間亦曾接觸確診者，當時有穿戴合適的防護裝備，該院1名服務助理曾與其接觸，須接受醫學監測。

另外，醫管局公布，截至今日上午9時，過去24小時共有100名確診病人出院，至今共有6,837名病人康復出院，現時共有1,081名確診病人分別於23間公立醫院及亞博社區治療設施留醫，其中64人情況危殆，67人情況嚴重，其餘950人情況穩定。目前公立醫院已啟用681間負壓病房，合共1,241張負壓病床。