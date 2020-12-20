港人接種疫苗「無得揀」　賀一誠：澳門市民可自行選擇

全球新冠疫苗的採購激烈，港府早前採購3款新冠肺炎疫苗，預計明年1月陸續為高危群組優先接種，港府亦明言市民「無得揀」接種何地生產的疫苗。與香港一海之隔的澳門，亦會購入3款新冠肺炎疫苗，澳門特首賀一誠更表明，市民可自行選擇接種哪種疫苗。

賀一誠表示，澳門政府會堅持「嚴防嚴控，不惜代價」的防疫政策，推出一系列穩經濟、保就業、顧民生的措施。他又指，自8月以來內地訪澳旅遊簽注分階段逐步恢復，為澳門經濟復甦注入動力和活力，經濟總體上逐步恢復向好；澳門政府亦會切實防範和遏制外部勢力滲透和干擾，確保特區大局穩定。

賀又提到，澳門政府直接洽購的其中2種新冠肺炎疫苗，首批各不少於10萬劑預計明年首季運抵澳門，賀表明很樂意帶頭接種疫苗，增加市民信心。他又指，若3種疫苗同時到貨，市民可自行選擇接種哪一款疫苗，並稱「政府不會強迫你打哪一種」，預料每人約要接種2支針，金額不少於500元。賀又稱，今年因疫情關係是否如往年上京述職，仍等待中央安排。