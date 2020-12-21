法國警方指頭號通緝犯藏身香港　政界指極不尋常質疑有政治目的

英國傳媒周日（20日）引述法國警方指，44歲頭號通緝犯瓦利（Karim Ouali）目前正藏匿於香港，且「99%肯定」他會犯下其他嚴重罪行，呼籲公眾關注。有政界人士分析，有外國頭號通緝犯於此時被揭藏身香港，形容事件極不尋常，質疑或另有政治目的。

英國天空新聞台的報道指，瓦利涉嫌於2011年在法國巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機場的控制塔上，用斧頭殺死同事邁耶（Jean Meyer）後，潛逃至瑞士，並把護照上的姓氏由「O」改成「Q」，及後再逃往澳門及香港；2014年，香港當局發現他偽造護照及非法入境後，曾將其拘捕及監禁一段時間。

法國逃犯逮捕和搜查隊負責人克羅利（Jacques Croly）指出，瓦利從2016年起下落不明，惟當局曾於2018年接報指他仍身處香港，由於他已向港方交出護照，故現時沒有旅遊證件，至今未有他已離開香港的消息。

克羅利強調，法方已與港方緊密合作，但瓦利仍逍遙法外，故決定公開呼籲。克羅利指瓦利患有抑鬱症，偏執及精神分裂，形容「任何遇到他的人都有危險」，有必要讓香港市民都充分意識到瓦利的危險性。克羅利直言︰「如果某天聽到他捲入另一宗罪行，我們會感到震驚，無法原諒自己。」

「23萬監察」發言人王國興認為今次事件相當詭異，因為法國當局早已知悉相關逃犯潛逃至本港，而該逃犯亦已下落不明，法方事隔多年才發布消息「提醒」本港市民注意安全，質疑是想向外界發放一個香港動盪不安的信息，企圖影響本港的安全形象。王又促請港府當局就事件交代，以安撫市民的憂慮和擔心。

翻查資料，法國與香港特區於2017年5月4日簽署了引渡協議，但法國外交部今年8月初宣布，因應《港區國安法》實施，法國不會批准執行與香港簽署的引渡協議。目前未知法國通緝犯一旦在香港落網，會作出何種安排。