美公布「軍事終端用戶」黑名單　包括香港飛行服務隊

美國商務部周一（21日）宣布，工業和安全局（BIS）將修改出口管理條例，把103個中國及俄羅斯的實體列入「軍事終端用戶（Military End User）」清單，限制購買美國的商品或技術。香港飛行服務隊也是受限制對象之一，但美方沒有解釋原因。中方表示堅決反對，將採取必要措施維護中國企業的合法權益。

列入清單分別是58個中國實體及45個俄羅斯實體，包括中國航空工業集團下屬7間實體及中國航空發動機集團下屬8間實體。商務部長羅斯表示，已經確認該些實體與中俄軍方有聯繫，清單可幫助美國實體篩選客戶的「軍方終端用戶」，美國利用其和全球公司的夥伴關係，打擊中俄把美國技術轉用於破壞穩定的軍事項目行為。

出口商、轉口商、轉讓商向清單上的實體出口、再出口或國內轉讓指定物品時，必須取得許可。商務部表示，華府判斷這些實體在中國、俄羅斯或委內瑞拉把受管制物品用於或轉用為「軍事終端使用」或轉移給「軍事終端用戶」的風險不可接受，而建立清單不代表今次未上榜的其他實體不受監管，要求美國實體要盡職地調查。

上榜的俄羅斯實體包括情報組織對外情報局、國防部、蘇霍伊航空集團及民用飛機公司、圖波列夫公司、聯合航空製造集團。克里姆林宮及俄羅斯外交部暫未回應。

中國商務部發言人周二（22日）批評，美國再次以國家安全為藉口，動用國家力量打壓包括中國企業在內的外國企業，嚴重違背公平競爭原則及國際經貿規則，干擾正常的國際經貿合作，並加劇外國投資者對美國營商環境的擔憂。而香港政府飛行服務隊回覆表示，美國政府對政府飛行服務隊施加出口限制，是毫無根據的無理決定，純粹政治操作，特區政府表示堅決反對。

今年4月，美國商務部擴大「軍事終端用戶」的定義，涵蓋範圍由武裝部隊和警察擴展至支持或協助軍事物品維護或生產的任何個人或實體，即使主要業務為非軍事亦受牽連。出口限制適用廣泛領域，包括文書處理等電腦軟件、科學設備及飛機零件。