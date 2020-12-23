許樹昌指須待全港7成人有抗體　料社交距離須維持2年

新冠肺炎疫情持續，至昨日(22日)本港已錄得8301宗確診個案。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早(23日)出席網上講座時指，現時英國流行的變種病毒株「N501Y」是新冠病毒S蛋白的變異所致，有指其傳播力較其他病毒株增7成，但他指現時北半球處於冬季，加上外國節日臨近，多人聚集，會影響疫情發展，暫未清楚病毒傳播力增加是因病毒變異或其他因素所致。

他相信，當社區達至有7成人自然感染或打針產生抗體，社區發病率會大大減低，屆時市民生活或可恢復正常，但相信打針後社交距離措施或仍須維持1至2年，而全球航空旅遊業亦可能要待2024年才可完全恢復。

許指出，暫未肯定確診者康復後，其抗體水平可維持多久，但有研究發現患者感染後3至6個月抗體水平會下跌，外國亦有少於10宗再感染報告。他又指，本港病人中有8成屬輕症病人，只需提供藥物「必利痛」等作支援治療，但有2成病人屬嚴重，即身體出現缺氧情況，當中有5%人屬危殆，出現嚴重呼吸衰竭及休克等情況，要聞高濃度氧氣、插喉或使用人工肺，醫院會按情況使用雞尾酒療法或處方低劑量類固醇。

對於新冠疫苗最快明年首季到港，許透露美國莫德納疫苗及BioNTech疫苗中均含有「聚乙二醇」，接種後有100萬分之一機會出現呼吸困難等嚴重過敏反應，故接種BioNTech疫苗的市民須留在診所觀察15分鐘才可離開。他又指，根據美國疾控中心指引，由於疫苗的病毒並非活病毒，相信孕婦亦適宜接種，如不打疫苗更可能會增加早產或感染後重症的風險；而時亦有藥廠正招募兒童作臨床測試，料明年中可有清晰數據得悉兒童適合接種哪一種疫苗。