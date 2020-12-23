港鐵下月可掃二維碼入閘　車費無政府交通費補貼

港鐵宣布明年1月23日推出二維碼付費乘車服務，乘客屆時將港鐵手機應用程式「MTR Mobile」綁定其AlipayHK帳戶，或直接使用AlipayHK內的「易乘碼」，便可於港鐵掃描二維碼出入閘，輕鐵除外。乘客用二維碼搭港鐵可享八達通車費優惠，但車費開支不會獲得政府的公共交通費補貼。

港鐵商務總監楊美珍表示，現有1000部出入閘機安裝了二維碼掃描器，每個重鐵車站的每一邊出入閘位置都有最少2部出入閘機可以掃碼，並有紫色貼紙，供乘客識別。二維碼付費乘車服務首階段只支援AlipayHK，但推行滿12個月後會引入其他支援二維碼付款的電子錢包，包括微信及銀聯等。港鐵亦會更新售票機和出入閘機，預計最快2023年，乘客可用信用卡付款搭港鐵。

AlipayHK行政總裁陳婉真說，新服務推出後，使用支付寶的內地用戶亦可使用其支付寶帳戶內的乘車碼乘搭港鐵，系統會自動將車費由港幣換算成人民幣來扣帳。而為配合新服務，AlipayHK會推出抽獎，獎品是300港元的「易乘碼」電子禮券。

新服務下乘客用二維碼搭港鐵有2種方法，一是使用港鐵手機應用程式「MTR Mobile」，乘客需預先在程式內綁定AlipayHK帳戶，使用時打開該程式內的「我的車票」頁面，再選擇以成人車票，或適用於小童及長者的特惠車票乘車。當程式顯示出二維碼後便可掃碼入閘，落車後再掃碼一次便可出閘，程式內可查看過往90日的車費紀錄。

第2個方法是使用AlipayHK，用戶需預先啟動「易乘碼」，選擇以帳戶餘額或信用卡作為付款方式，使用時再打開「易乘碼」，便可掃碼出入閘，該程式亦支援用戶將易乘碼的捷徑安裝在手機主頁面。乘客使用「易乘碼」搭港鐵時，如果帳戶餘額不足亦可出入閘，只需事後增值補繳費用便可。

港鐵及AlipayHK表示，乘客使用二維碼乘車，系統只會傳輸並記錄交易資料，不會傳送及使用用戶的個人資料。另外，乘客若用二維碼乘搭東鐵線的頭等車廂，需於入閘時選擇頭等車廂車票的選項，然後才掃碼入閘，與現時乘客入閘後於月台的頭等車廂拍卡機補票的方式不同。