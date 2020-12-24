政府派員抵乙明邨查驗　清晨6時起明恩樓住客須出示檢測證明

​沙田民政事務處聯同田心警署、醫療輔助隊、香港房屋協會（房協）及有關部門，於今日（24日）在沙田乙明邨明恩樓，進行強制檢測公告執法行動。

由今早6時起，出入沙田明恩樓的居民必須出示根據政府早前發出的強制檢測公告，在2020年12月17日至21日期間，曾參與政府安排的2019冠狀病毒病檢測的檢測結果電話短訊通知或相關證明。政府亦會派員聯同房協的工作人員到訪明恩樓每個住戶，查驗所有住客是否已經進行檢測。

今早7時許，民政事務局局長徐英偉抵達乙明邨視察，並與身穿全副保護裝備的人員交談了解。

如任何人士未能出示檢測結果電話短訊通知或相關證明，即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000港元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000港元及監禁6個月。

在今日的執法行動中，執法人員會先發出口頭警告，並容許市民即時到明恩樓附近的流動檢測站進行檢測。在未有檢測結果前，市民必須留在家中，以減低社區傳播的風險。

政府亦呼籲曾經在強制檢測公告下指定時間（2020年12月1日至16日）曾身處乙明邨明恩樓超過兩小時的人士，如未進行檢測，亦應盡快前往流動檢測站進行檢測。否則一經發現，可處定額罰款。