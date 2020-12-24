「歌舞群組」其中一個爆疫源頭　金雞廣場歌舞廳負責人遭控

「歌舞群組」引爆本港第4波新冠肺炎疫情，至今有關群組的個案涉及數百人。民政事務總署轄下牌照事務處今（24日）向法院申請發出傳票，根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），向位於九龍旺角金雞廣場3樓鳳凰于飛懷舊歌舞（金儷會）的負責人提出檢控。

民政署指，根據調查，上述負責人在11月期間，未有遵從食物及衞生局局長按法例就會址發出的相關規定及指示，包括未有採取一切合理步驟，確保所有身處會址的人士佩戴口罩；在有關處所安排現場表演，而部分表演者並沒有佩戴口罩，亦未有與賓客或觀眾作有效分隔；處所內人數亦超過該處所可通常容納人數的50%。

牌照處在審視所有資料後已經向法院申請向該處所負責人發出傳票，案件會安排在法院審理。

根據衞生防護中心公布資料，「歌舞群組」最早發病的個案是上月22日確診的61歲婦人，她在上月2日已出現病徵，到過2個爆疫舞場，其中一個是旺角金儷星鳳凰于飛懷舊歌舞（金儷會）。