政Whats噏：Mark Simon搭路　隨時請黎智英食台灣牛肉麵

遭內地官媒炮轟係叛國禍港四人幫之首嘅壹傳媒黎智英，被控欺詐後再被控違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，竟然獲得高等法院批准保釋，連日引起各界嘩然，質疑係咪黎智英盤生意有不可告人嘅秘密，以致佢擁有「保護傘」，獲放生等同「畀機會佢走佬」，甚至係咪有外部勢力干預，透過國與國之間嘅特定渠道，達成咗某啲協議共識，畀佢着草外地逍遙快活。

其實黎智英一事，就好似以前嘅朝廷欽犯，除非獲得皇上首肯，否則有乜可能放人？真係好難唔令人聯想到，究竟當中係咪有啲「國與國之間」密偈呢？黎智英喺香港搞風搞雨咁多年，同外部勢力關係密切，相信外部勢力都唔想黎被捕之後供出佢哋嘅秘密，想佢走都唔出奇，一於臭屎密冚。

黎智英嘅前助手Mark Simon畀香港警方通緝後，已經喺香港絕迹，但一路都有傳佢身在台灣，而黎智英喺台灣又咁多人脈同生意，唔知Mark Simon會唔會趁聖誕及過年期間，請黎智英食番碗台灣牛肉麵呢？早前香港有「12瞞逃」原本計劃循水路潛逃台灣，另外更有5個港人成功逃去台灣，睇嚟台灣都係反中亂港分子一個情有獨鍾嘅地點嘞。

對於黎智英呢類重犯，竟然可以獲准保釋，時事評論員陳雲生一直認為係匪夷所思，喺邏輯上絕對講唔過去。佢話一直猜測事件有兩個可能性，一係法官自身判決有問題，二係背後有重大勢力干預。之不過陳雲生話，為黎批出保釋嘅係國安法指定法官，由特首親自委任，相信非常了解法官嘅背景，相信會進行公平、公正嘅判決。所以陳雲生話，各界都預計外來政治干預嘅可能性較大。

陳雲生亦狠批美國一直耍橫手，使用無賴手段，一而再、再而三咁制裁中港官員，希望藉此施壓。而美國國務卿蓬佩奧先後就黎智英案，說三道四咗好多次，既然美國一直咁公開施壓，都唔排除會喺枱底繼續干預事件。Mark Simon嚟自美國情報世家，有軍方背景，同美國政府關係密切，陳雲生話Mark Simon好有可能繼續做中間人，幫黎智英爭取利益。陳雲生力促有關方面要徹查背後「黑手」，否則擔心將來嘅司法運作會持續被干預。

同樣認為黎智英獲准保釋令人非常詫異嘅，仲有「廿三萬監察」發言人王國興，佢話黎涉嫌觸犯國安法，危害國家安全，理應不容保釋。王國興講到就連喺反修例風波期間於荃灣中槍嘅學生曾志健都可以棄保潛逃，黎智英呢類「慣犯」，更加有能力、又有心「走佬」喇。王國興又不禁要用陰謀論角度思考，話除非背後有人為黎策劃潛逃計劃，否則相信唔會咁隨便放佢出嚟！

王國興認為事件唔單止顯示外國勢力肆無忌憚咁作出干預，仲顯示本港司法機構有幾混帳，口口聲聲話司法獨立，並唔受任何外力干預，但事實上又係唔係咁呢？係咪有人要上演一場大龍鳳，趁住聖誕節，由美方人員喬裝成聖誕老人，喺煙囪爬入黎智英大宅「營救」佢？