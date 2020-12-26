跨境司機對經濟運作重要　聶德權：或優先接種新冠疫苗

全球都在新冠疫苗研發及接種工作上競賽，港府已訂購3款合共2250萬劑疫苗，公務員事務局局長聶德權在一節目中表示，優先接種新冠疫苗的群組除醫護人員及長者外，當局亦會考慮如跨境司機等對社會經濟運作重要人士。

聶指出，本港訂購的3款疫苗明年初陸續抵港，政府屆時會展開大規模接種計劃，他坦言統籌工作較全民檢測更具挑戰。他解釋，首先不同疫苗到達時間可能不同，其次某些疫苗可能在某些場景才可以接種，另外亦要有優先次序，包括醫護人員、安老院舍內的員工、長者，此外一些對社會經濟運作重要，例如跨境的司機等都要考慮，需要因應疫苗多寡而研究如何分配接種。

對於海外抵港人士本周二(22日)起需入住指定酒店接受強制檢疫，聶指現時36間指定檢疫酒店可提供1.2萬間房，認為暫時足夠供應。他稱目前平均入住率約4成，由現在到下月底，已有半數指定酒店的預約超過5成，他又指政府有專責團隊到酒店視察保安、消毒等安排，確保達到政府的要求。