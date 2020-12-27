老牌川菜館南北樓元旦起停業　李小龍電影《死亡遊戲》曾取景

本港第4波新冠肺炎疫情未止，港府早前再收緊社交距離措施，餐廳晚上6時後只准外賣，令生意已受重創的餐飲業百上加斤。已故國際武打巨星李小龍主演的電影《死亡遊戲》，曾到場取景的川菜老字號南北樓，近日亦難抵疫情影響，決定明年1月1日起暫時停業，暫未有確實的重開日期，有常客直言不捨得。

東網記者以客人身份致電南北樓，職員證實將營業至本月31日，期間會進行內部裝修，但暫未有確實的重開日期。有食客表示，疫情前每周均會到場光顧，近期亦每月光顧1至2次，他引述職員指，近期南北樓晚市幾乎沒有生意，估計是停業原因。他又提到，不少川菜及京菜老字號紛紛結業，只剩下連鎖集團，對南北樓停業感到可惜及不捨。

南北樓於1971年開業，至今有近50年歷史，餐廳採用古色古香的中式裝潢，其中宮廷式天花，以及別具特色的燈籠，彷彿讓食客置身北京故宮一樣。電影《死亡遊戲》的攝製隊曾到南北樓取景，南北樓東主李家富曾表示，當年拍攝時他不在現場，由其弟弟在場打點並協助攝製隊拍攝，其後每當有李小龍的影迷來訪時，均會問及有關情況。