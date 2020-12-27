逾10萬人白宮聯署　促徹查黎智英與Mark Simon涉造假抹黑拜登

官司纏身的壹傳媒黎智英早前捲入涉嫌造假抹黑時任美國總統大選參選人拜登的醜聞，其後黎承認助手Mark Simon有份參與。上月底有人在美國白宮網站發起一項名為「要求立刻調查黎智英」的聯署，要求調查黎是否涉及發布虛假訊息及非法干預選舉，有關聯署在昨日(26日)近午夜時分已達成10萬人聯署的目標，截至今日(27日)下午2時許，有關聯署人數更達逾10.5萬人，意即白宮需要回應相關訴求。

該聯署於上月30日發起，目標為30日內收集10萬人聯署，若目標達成，美國政府按慣例回應相關訴求。有關聯署近日的簽署人數不繼攀升，在前日(25日)已有7.8萬人聯署，更在昨日短短一日內急增2.2萬個聯署，提早達成目標。有關聯署人數至今仍在不斷增加，至今日下午約2時，聯署人數更達105,306人。

黎智英曾揚言「為美國而戰」，早前他在美國總統大選前期，一度被指押注現任美國總統特朗普連任成功，惟其後爆出目前被香港警方通緝的Mark Simon偽造「情報報告」並發布假消息，抹黑另一參選人拜登的醜聞。東窗事發後，黎急急與Mark Simon割席，並死撐事前不知情，而Mark Simon隨後亦辭職欲平息事件。