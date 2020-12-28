屯赤隧道巴士轉乘站今啟用　乘客批巴士路線規劃差

屯赤隧道昨(27日)通車，該隧道的巴士轉乘站亦於今(28日)起啟用，6條專營巴士路線將行經屯赤隧道，並停靠該巴士轉乘站，全部為來往屯門、洪水橋及機場的路線，車費亦會調減14%至46%。東網記者今到屯赤隧道轉乘站視察，發現現場人流不多，有打工仔批評巴士路線規劃有問題，車程較以往長15至20分鐘。

早上約8時，屯赤隧道轉乘站人流稀少，只得10多人等候轉車，巴士公司亦有安排職員在現場協助。另外，該處亦設有3個流動洗手間，惟全數均張貼出「暫停使用」的告示。有職員透露，過往E線較A線巴工多乘客，「行到屯門公路就爆車」，現時兩者載客量則差不多，相信是因A線巴士車資大幅降至15港元，有助攤分E線巴士客量。

居於小欖的楊先生指，新行車路線下，他坐車需「兜多好多個站」，預計會較舊路線多花15至20分鐘上班，即需時約1小時15分鐘，批評巴士公司路線規劃有問題。他又提到，龍富路迴旋處昨日交通擠塞，惟「擔心都無辦法」，笑言：「或者買架(艘)船揸過去」。對於車費有所下調，他則稱，一吋光陰一吋金，寧願多付車資，換取睡眠時間。

於機場貨運區工作10多年的譚先生指出，他於屯門市中心乘搭巴士上班，雖預計整體車程有所縮短，但考慮到新行車路線會於屯門「行多5個站」，擔心有機會遲到，故未有延遲出門時間。對於屯赤隧道昨日交通擠塞，譚認為不能作準，相信是不少市民於隧道通車首日試行所致，但預計未來或會與屯門公路「一樣塞」。被問及有否期待隧道通車，他直言：「等咗好耐，都無晒感覺。」

任職項目的張先生則於屯門乘搭E33P路線到屯赤隧道轉乘站，轉乘A33X到港珠澳大橋上班。他指，以往「依家仲喺屯公塞緊車」，預料屯赤隧道較快，暫時亦未出現塞車情況。他又提到，車費下調有助減低交通費用，感到高興。