消防員承認帶汽油彈參與非法集結　還押至下月15日判刑

已婚消防員於去年11月旺角衝突中，涉嫌參與非法集結、拒捕，並管有4支汽油彈及鐵錘等武器，因而被控非法集結、抗拒警務人員、管有物品意圖摧毀或損壞他人財產、管有違禁武器及無牌管有無線電通訊器具共5項罪名，他今日(28日)在區域法院承認所有控罪，遭還押至明年1月15日，等候其背景報告後判刑。

認罪的消防員方志雄(33歲)被控5項控罪，即指他於2019年11月10日在彌敦道與山東街一帶參與非法集結，管有4支汽油彈、一支鐵筆、一個鐵錘、一把彈簧刀及無線傳聲器，以及抗拒執行職責的警務人員。

同案的被告還包括一名16歲林姓男學生、46歲無業漢王若詩、26歲銀行職員趙皓雋，及49歲消防員陳瑞文。

其中男生及趙亦分別承認非法集結及管有物品意圖損壞財物罪，亦須還押候判。至於第3被告王若詩及第5被告陳瑞文，則早前已否認非法集結及違反《禁蒙面法》兩罪，2人的案件將排期於明年7月5日開審。

案情指去年11月10日晚上，有百多人集結在旺角彌敦道及山東街，有人堵塞道路等。警方展開驅散行動，期間截獲身處集結當中的3名被告。方志雄被目睹手持汽油彈，且丟棄在路面，他之後被警方截停時，曾作出激烈反抗行為，並打中警員X的頭盔面罩，又用力把X撐起，但終被制服。警方並在方身上及背包分別搜出彈簧刀、無線電傳聲器、索帶、有包膠的錘、剪刀、鐵筆及3支汽油彈等。而趙的背包中則找到汽油彈及打火機。

辯方求情指方任職消防員約10年，表現優秀及專業，亦獲上司賺賞，並曾在參與拯救行動後獲得「花雞繩」嘉許，他有有很強的使命感，以拯救他人生命為優先，更樂於幫助同事。辯方並為方呈上17封親友同事等的求情信，其中有一封更由逾50名同事聯署。

辯方指方已知所犯錯誤及後悔，願承擔責任，他亦為當時所犯感到羞恥，若時間能倒轉，他或會做出不同選擇，而非盲目行事。

至於16歲林姓被告，律師求情時指他為一個好學生，其師長及社工亦有到庭支持。而他是一個富有天賦的運動員，自小已參加足球訓練，更曾被挑選代表香港比賽，日後希望成為足球員或教練。律師亦指趙皓雋品格良好，還押至今對他而言已是很深刻的教訓，承諾不會再犯。