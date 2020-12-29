東方日報A1：驚揭零確診毒廈　豐澤樓污水現疫蹤

污水首次驗出含新冠病毒，疫情隨時無痕入侵屋苑！政府昨指，香港大學團隊在黃大仙彩雲（二）邨，爆發疫情的明麗樓一街之隔的豐澤樓抽取污水化驗，在5日內有4個樣本驗出帶新冠病毒。大廈現時未有確診個案，意味豐澤樓有住戶或是隱形患者，當局隨即決定，要求該樓住客、訪客接受強制檢測。議員批評，計劃揭示病毒隨時藏在污水，現時本港多個屋苑又殘又舊，萬一喉管有破損，隨時成為污水播毒危機，認為需要全面檢測喉管。

疫情在屋苑爆發，多次出現喉管播毒危機，早前九龍灣麗晶花園因喉管污染而要撤離住戶。為了監控新冠病毒傳播，由食物及衞生局醫療衞生研究基金資助，香港大學跨學科團隊在今年10月起，研究以污水監測，望輔助現時防控機制，助追查源頭、比對市民檢測結果，再調整防疫措施。因應彩雲邨明麗樓在一周多前確診15宗個案，多名住戶需要撤離，團隊便在相距一條街的啟輝樓與豐澤樓查驗終端沙井、俗稱「尾井」的污水特定收集點抽取樣本化驗。結果顯示，豐澤樓雖然未有確診個案，但自本月23日起至前日（27日），5日內共4個污水樣本驗出有新冠病毒。

負責研究的李嘉誠醫學院院長梁卓偉指，豐澤樓的污水持續數天驗出有病毒，認為大廈內或有機會有無症狀感染個案。雖然梁指現時結果不反映大廈出現污水傳播，又指每幢大廈有獨立污水收集點，不存在交叉感染風險，但為了慎防大廈出現爆發，政府昨日下午公布，任何在本月15日至28日期間，曾身處豐澤樓超過兩小時的人士，包括住客、訪客及工作人員等，須於本月31日前接受檢測。

至於啟輝樓與明麗樓，梁指兩幢大樓分別有兩人及16人確診，惟在污水監測中未有發現新冠病毒，故啟輝樓未有需要強檢，但住戶可自願檢測。政府早前亦在葵盛西邨、九龍灣麗晶花園和沙田乙明邨等3個疫情嚴峻地點進行污水監測。又自10月起，在不同地區的污水收集系統中採集了超過300個污水樣本，包括安老院舍，污水樣本均通過監測，團隊未來把有關計劃擴展到現時需要強檢的大廈。

渠務署助理署長白諫鳴指，如果污水內有病毒，而單位的渠管有滲漏，或U型隔氣管缺水，亦有可能令帶有病毒的氣溶膠傳入屋內，導致傳播風險。本港早前出現多宗疑似渠管滲漏播毒驚魂，包括青衣長康邨、大埔富亨邨及東頭邨貴東樓等，房委會宣布會在本年10月底開始，檢查約1,500幢公屋大廈的排水管，檢視有否出現喉管滲漏、喉碼或接駁配件鬆脫等，而曾出現確診個案的公共屋邨和大廈會優先進行，預計需時18個月。

議員郭偉强表示，自己早在4、5月時要求房屋署檢測大廈喉管，但該署遲遲不願執行，現時疫情嚴峻，政府有必要加快步伐檢測，因為喉管受損會有播毒風險，如有確診者居住的大廈，房委會應在一個月內檢測，免得街坊提心吊膽，引起恐慌。郭建議如房委會未有足夠人手，應外判專業人士協助檢測。昨到豐澤樓視察的議員柯創盛，認為政府應特事特辦，盡快為公屋住戶檢測，令市民安心。

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