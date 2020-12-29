浸大成立事實查核中心　助市民查核訊息真確性

為免假新聞誤導公眾，香港浸會大學傳理學院成立事實查核中心，透過人手查核及配合使用人工智能（AI）技術，以查核在媒體以至網上流傳的消息，堵截虛假新聞散播。中心已推出「BU FactCheck」流動應用程式，供市民查閱報告，報告列出查核過的消息是屬於真確或錯誤，中心日後亦可開放予公眾參與「fact check」（查核）。

浸大今年初起向18歲以上市民進行調查，至今超過1200名答覆，調查發現44%人指其經常使用的媒體中出現假新聞的機會屬於「一半半」，有22%人表示出現假新聞的機會多，另有37%人指有關新冠肺炎對健康影響的假新聞多或非常多，但有17%人指基本上不會從來源去查核新聞的真確性。

為幫助社會查核假新聞，浸大剛成立事實查核中心，過程包括人工查核、廣眾參與及智能檢測的部分。團隊成員、傳理學院助理教授曾姿穎表示，現時約有12名成員進行人工查核，根據熱門話題或事件挑選關鍵詞，並檢視傳統媒體、社交媒體或是網上討論區等訊息，然後進行篩選，而團隊每天檢視約2000條訊息。

隨後，工作人員便會將訊息傳予查核專員，當中包括新聞工作者、學者等，查證後會發表報告，公布有關訊息是屬正確、部分正確、錯誤或未能查證，中心已透過「BU FactCheck」App發布至少21篇報告。

現時上述中心仍在人工查核的階段，該學院助理教授張引表示，因團隊成員人手有限，人工查核需要大量人手，故邀請新聞工作者、曾接受新聞訓練且有從業經驗人士、研究學者及專家等參與，而未來計劃邀請公眾參與。

曾姿穎續指，現時系統亦有運用人工智能（AI)搜尋關鍵字，以幫助團隊找出熱門話題的關鍵字，以加快搜尋消訊息速度，未來亦會發展以人工智能進行訊息查核，加快查核速度。該學院專業應用副教授李文提醒，一般市民亦可自行「FactCheck」訊息，例如檢視消息來源是否可靠、是否一手資料，並用常識去分辨，亦判斷有關消息是否假新聞。