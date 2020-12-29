北角地標天橋荒廢多年　多個部門今加閘查封

北角英皇道糖水道荒廢及遭霸佔多年的行人天橋，今年4月大火後再惹存在價值爭議，包括地政總署、食物環境衞生署、東區民政處及警方人員，今早(29日)10時全面接管該條天橋，經視察後由承辦商工程人員在糖水道上落橋位，以及另一邊出入口的嘉威商場分別加裝鐵閘，預期即日完成工程將鐵閘上鎖，防止再有人佔用橋上空間，意味該條20多年鮮為居民使用的行人天橋功能畫上句號。

東區民政處本月18日在該天橋上落位置張貼通告，指出在今日全面接管天橋，籲仍存放物品在天橋者及早清理，否則會在封閉該天橋時將遺留棄置物移走，通告指明，接收天橋後會圍封禁止使用。

今早10時，多個部門人員在天橋糖水道上落位視察，再登上天橋查看會否有人仍然不肯離開，該天橋橫跨英皇道的上蓋已經在4月大火後拆掉，亦沒有流浪者再在上址作居所。部門人員視察完後，在場工程人員即時開始在天橋的上落位置燒焊裝上鐵條，再裝上鐵閘，預期今日會完成裝閘工程，最後會將鐵閘上鎖，封閉該條著名的「荒廢天橋」。

該條天橋在建成初期已為居民詬病，20多年前英皇道與糖水道交界的過路點，經常發生意外，當局在上址建造天橋，並取消橫過英皇道設施，居民必須用天橋，但不少市民棄用天橋，違規跑過該段馬路，造成更多交通意外，當局其後回復英皇道的行人過路設施，而建成的天橋就此淪為露宿者佔用的家園。

今年4月25日早上7時，橫跨北角英皇道及糖水道的行人天橋起火，瞬間整條天橋陷入火海，市民報警。消防人員趕抵動用2隊煙帽隊及2條喉灌救，約20分鐘後將火救熄，事件並沒有傷亡。大火後天橋損毀嚴重，橋上屬於露宿者的雜物付諸一炬，天橋頂多處燒穿，消防初步調查後認為火警有可疑，警方將案件列「縱火」處理。