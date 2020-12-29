東方獻貓狗善終園藍圖　盼流浪貓狗10年內絕迹　動物團體讚好

東方報業集團深入探討流浪貓狗問題，為政府獻上藍圖，倡議政府定下時間表，於港、九、新界覓地興建「貓狗善終園」，集中接收及處理被虐的流浪貓狗，「一條龍」提供生養死葬。園內提供動物寄養服務，經嚴謹審批，有需要人士可領養動物，而領養後亦須負責任，一旦蓄意遺棄動物，將要接受重罰，甚至可考慮刑事起訴。動物保護團體大讚藍圖好，促政府應盡快推行，為動物權益踏出重要一步。

香港拯救貓狗協會創辦人謝曉梅十分贊成興建「貓狗善終園」，直指本港安置流浪動物的相關場所不足，尤其是貓隻繁殖速度快，即使有義工協助絕育，亦趕不上貓隻繁殖速度及數量，令流浪貓愈來愈多；而由去年社會運動至今年新冠肺炎疫情爆發，被棄養的貓狗數量大幅上升，不少接收流浪動物的場所已飽和，包括其機構。她不諱言場內8成動物是被主人棄養，「我估計係因為失業、移民等原因，導致大量貓狗被拋棄。」她促政府立例嚴懲虐畜者及棄養者，並加強監察及教育。

謝指為達到「零」棄養，政府應立法禁止私人轉讓或轉售動物，並加重懲處蓄意遺棄動物的主人，考慮刑事起訴亦不為過，「希望傳媒報道同建議後，政府可以好好正視同處理本港流浪動物問題。」